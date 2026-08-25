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Минобороны впервые объявило тендер на наземные роботизированные комплексы: какие условия
Агентство оборонных закупок ДОТ впервые приступило к закупке наземных роботизированных комплексов (НРК) по конкретным тактико-техническим характеристикам, определенным Министерством обороны Украины.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Что будут закупать
АОЗ планирует закупить НРК двух типов:
- логистические – для перевозки грузов, доставки необходимого обеспечения и эвакуации раненых;
- ударные – для поражения определенных целей.
Комплексы должны работать на пересеченной местности, обеспечивать дистанционное управление и передавать оператору видео и данные о работе.
По данным Минобороны, с начала 2026 года наземные роботизированные комплексы уже выполнили более 100 000 миссий.
Как будет проходить закупка
Участие в тендере могут принимать производители и поставщики, чья продукция отвечает установленным требованиям. Обязательное условие — наличие, по меньшей мере, одного кодифицированного изделия в категории НРК.
"Комплексы поделены на классы по дальности работы и весу груза. В каждом классе — 4 или 5 лотов. При этом один производитель сможет получить не более половины заказа в пределах одного класса", — пояснил замминистра Мстислав Баник.
По его словам, распределение заказа между несколькими производителями должно увеличить конкуренцию и уменьшить риск перебоев со снабжением. Закупку произведут в закрытой среде с соблюдением требований безопасности.
"Тендер — это один из лучших инструментов для этого, ведь мы можем закупить больше средств за те же средства, минимизировать риск срывов поставки, распределив заказы по разным производителям", — отметил замминистра.
Условия участия и список документов опубликованы на официальном сайте Агентства.
Напомним, 21 августа АОЗ ДОТ впервые объявила конкурентный тендер на закупку deep strike БПЛА. Речь идет о дальнобойных ударных дронах для поражения целей в глубине территории противника.