Минобороны впервые объявило тендер на наземные роботизированные комплексы: какие условия

Агентство оборонных закупок ДОТ впервые приступило к закупке наземных роботизированных комплексов (НРК) по конкретным тактико-техническим характеристикам, определенным Министерством обороны Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Что будут закупать

АОЗ планирует закупить НРК двух типов:

логистические – для перевозки грузов, доставки необходимого обеспечения и эвакуации раненых;

ударные – для поражения определенных целей.

Комплексы должны работать на пересеченной местности, обеспечивать дистанционное управление и передавать оператору видео и данные о работе.

По данным Минобороны, с начала 2026 года наземные роботизированные комплексы уже выполнили более 100 000 миссий.

Как будет проходить закупка

Участие в тендере могут принимать производители и поставщики, чья продукция отвечает установленным требованиям. Обязательное условие — наличие, по меньшей мере, одного кодифицированного изделия в категории НРК.

"Комплексы поделены на классы по дальности работы и весу груза. В каждом классе — 4 или 5 лотов. При этом один производитель сможет получить не более половины заказа в пределах одного класса", — пояснил замминистра Мстислав Баник.

По его словам, распределение заказа между несколькими производителями должно увеличить конкуренцию и уменьшить риск перебоев со снабжением. Закупку произведут в закрытой среде с соблюдением требований безопасности.

"Тендер — это один из лучших инструментов для этого, ведь мы можем закупить больше средств за те же средства, минимизировать риск срывов поставки, распределив заказы по разным производителям", — отметил замминистра.

Условия участия и список документов опубликованы на официальном сайте Агентства.

Напомним, 21 августа АОЗ ДОТ впервые объявила конкурентный тендер на закупку deep strike БПЛА. Речь идет о дальнобойных ударных дронах для поражения целей в глубине территории противника.