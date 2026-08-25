Міноборони вперше оголосило тендер на наземні роботизовані комплекси: які умови

Агенція оборонних закупівель ДОТ вперше розпочала закупівлю наземних роботизованих комплексів (НРК) за конкретними тактико-технічними характеристиками, визначеними Міністерством оборони України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Що закуповуватимуть

АОЗ планує закупити НРК двох типів:

логістичні – для перевезення вантажів, доставки необхідного забезпечення та евакуації поранених;

ударні – для ураження визначених цілей.

Комплекси мають працювати на пересіченій місцевості, забезпечувати дистанційне керування та передавати оператору відео й дані про роботу.

За даними Міноборони, від початку 2026 року наземні роботизовані комплекси вже виконали понад 100 000 місій.

Як проходитиме закупівля

Участь у тендері можуть брати виробники та постачальники, чия продукція відповідає встановленим вимогам. Обов’язкова умова — наявність щонайменше одного кодифікованого виробу в категорії НРК.

"Комплекси поділені на класи за дальністю роботи та вагою вантажу. У кожному класі — 4 або 5 лотів. При цьому один виробник зможе отримати не більше половини замовлення в межах одного класу", — пояснив заступник міністра Мстислав Банік.

За його словами, розподіл замовлення між кількома виробниками має збільшити конкуренцію та зменшити ризик перебоїв із постачанням. Закупівлю проведуть у закритому середовищі з дотриманням вимог безпеки.

"Тендер — це один з найкращих інструментів для цього, адже ми можемо закупити більше засобів за ті самі кошти, мінімізувати ризик зривів постачання, розподіливши замовлення по різних виробниках", — зазначив заступник міністра.

Умови участі та перелік документів опубліковані на офіційному сайті Агенції.

Нагадаємо, 21 серпня АОЗ ДОТ вперше оголосила конкурентний тендер на закупівлю deep strike БпЛА. Йдеться про далекобійні ударні дрони для ураження цілей у глибині території противника.