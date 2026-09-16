Україна закликає Європу повністю припинити торгівлю з Росією

Україна закликає європейські країни повністю припинити торгівлю з Росією та транзит російських товарів через Європу. Питання стало актуальнішим на тлі спроб РФ збільшити транспортування зерна через порти країн Балтії через проблеми з маршрутами у Чорному морі.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Інтерфакс-Україна", яке цитує заяву речника МЗС України Георгія Тихого.

За його словами, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час переговорів із міжнародними партнерами наполягає на повному ембарго на російські товари та припиненні торговельних зв'язків із РФ.

Йдеться не лише про обмеження експорту російського зерна. Українська сторона пропонує припинити будь-який транзит російських товарів через Європу, щоб РФ не могла отримувати доходи від торгівлі на європейському напрямку.

МЗС також відстежує ситуацію у країнах Балтії, зокрема в Латвії. За словами Тихого, Росія намагається контрактувати значні обсяги перевезення зерна через балтійські морські порти через проблеми з його транспортуванням Чорним морем.

Латвійська сторона, за інформацією МЗС України, готує підвищення тарифів на такі перевезення. Очікується, що це може суттєво ускладнити або зробити економічно невигідним транспортування російського зерна до латвійських портів.

Також обговорюються ширші обмеження та посилення контролю за походженням зерна, щоб не допустити перевезення продукції, вивезеної з окупованих територій України, під виглядом російської.

Нагадаємо, Латвія планує запровадити 300% мито на російське зерно, яке перевозять транзитом через її порти. Країни Балтії також обговорюють подальші обмеження такого транзиту.