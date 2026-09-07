Росія втрачає експорт зерна через Чорне море: що змінили українські удари

Українські удари по логістичних центрах та ситуація в Чорному морі створюють проблеми для експорту російського зерна. Кремлю доводиться шукати альтернативи для вивезення агропродукції, яких фактично немає.

Як пише Dilo, про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Олег Іващенко в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, Росія виробляє близько 130 млн тонн зерна на рік. Приблизно 80 млн тонн використовують всередині країни, решту експортують.

Проблеми з логістикою

"Удари і ситуація в Чорному морі вже створюють для Росії додаткові проблеми з експортною логістикою, зокрема зерновою. Їм необхідно експортувати близько 40 мільйонів тонн зерна цьогорічного врожаю Чорним морем. Для цього щодня потрібно близько 30 суден. Альтернативних шляхів фактично немає", — сказав Іващенко.

Іващенко зазначив, що альтернативою Чорному морю можуть бути перевезення залізницею до портів Балтійського моря або автомобільним транспортом. Водночас такі маршрути є дорожчими.

"І ми бачимо результат цієї роботи. Ми бачимо цей ефект і в чорноморській логістиці та експортних можливостях Росії. Росія позбавляється відчуття, що її тил практично недосяжний", — зазначив Іващенко.

Він наголосив, що завданням українських сил оборони є зменшувати спроможність противника виробляти зброю, забезпечувати свої війська і продовжувати цю війну. Для цього використовують удари, санкції та роботу з партнерами, щоб обмежити доступ Росії до компонентів, технологій і обладнання.

Серед проблем російської економікиначальник ГУР також назвав нестачу трудових ресурсів, зростання дефіциту федерального бюджету та погіршення ситуації в банківській системі.

Раніше повідомлялося, що Росія не встигає вивозити зерно нового врожаю. Із 1 до 20 серпня експорт скоротився у 2,5 раза — до 1,4 мільйона тонн, а пшениці — у 2,6 раза.