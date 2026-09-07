Россия теряет экспорт зерна через Черное море: что изменили украинские удары

Украинские удары по логистическим центрам и ситуация в Черном море создают проблемы экспорта российского зерна. Кремлю приходится искать альтернативы для вывоза агропродукции, которых фактически нет.

Как пишет Dilo, об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Олег Иващенко в интервью "Укринформу".

По его словам, Россия производит около 130 млн. тонн зерна в год. Приблизительно 80 млн тонн используют внутри страны, остальные экспортируют.

Проблемы с логистикой

"Удары и ситуация в Черном море уже создают для России дополнительные проблемы с экспортной логистикой, в том числе зерновой. Им необходимо экспортировать около 40 миллионов тонн зерна урожая этого года Черным морем. Для этого ежедневно нужно около 30 судов. Альтернативных путей фактически нет", — сказал Иващенко.

Иващенко отметил, что альтернативой Черному морю могут быть перевозки по железной дороге в порты Балтийского моря или автомобильным транспортом. В то же время такие маршруты дороже.

"И мы видим результат этой работы. Мы видим этот эффект и в черноморской логистике и экспортных возможностях России. Россия лишается ощущения, что ее тыл практически недостижим", - отметил Иващенко.

Он подчеркнул, что задача украинских сил обороны - уменьшать способность противника производить оружие, обеспечивать свои войска и продолжать эту войну . Для этого используют удары, санкции и работу с партнерами, чтобы ограничить доступ России к компонентам, технологиям и оборудованию.

Среди проблем российской экономики начальник ГУР также назвал нехватку трудовых ресурсов, рост дефицита федерального бюджета и ухудшение ситуации в банковской системе.

Ранее сообщалось, что Россия не успевает вывозить зерно нового урожая. С 1 по 20 августа экспорт сократился в 2,5 раза — до 1,4 миллиона тонн, а пшеницы — в 2,6 раза.