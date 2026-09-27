Российская атака разрушила состав крупнейшего производителя мороженого в Украине

В результате российской атаки в Житомире был полностью разрушен охлаждающий состав производителя мороженого "Рудь". Компания устанавливает размер убытков.

Как пишет Dilo, об этом сообщила NV Бизнес начальник юридического отдела компании Ольга Блажкевич.

Российская атака разрушила состав "Рудь"

В результате попадания беспилотника было разрушено здание охлаждающего состава с административно-бытовыми помещениями, расположенное на юго-восточной окраине Житомира.

Общая площадь разрушенных помещений составляет 4350 кв. м. На складе хранилась готовая продукция компании, а также погрузочная техника и другое имущество.

По факту попадания беспилотника правоохранители открыли уголовное производство и внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Что известно о "Руде"

"Рудь" – крупнейший производитель мороженого в Украине и один из лидеров национального рынка замороженных продуктов. По данным Житомирской областной военной администрации, компания занимает около 30% украинского рынка мороженого.

Компания работает с 1998 года. Ее производственный комплекс расположен в Житомире и имеет свою сырьевую базу. Ежегодно предприятие перерабатывает более 35 тысяч тонн молока.

Продукция "Рудь" представлена более чем в 75 тыс. торговых точек в Украине. Компания также является крупнейшим экспортером мороженого из Украины - ее продукция поставляется более чем в 36 стран мира.

Кроме мороженого предприятие производит замороженные овощи и ягоды, тесто, хлебобулочные изделия, молочную продукцию и полуфабрикаты.

По данным YouControl, в первом полугодии 2026 года выручка АО «Рудь» выросла на 13,4% – до 2,5 млрд грн. В то же время чистая прибыль компании сократилась на 17,2% и составила 245,5 млн грн.

Основными совладельцами компании являются Петр Рудь с долей 64,8%, его дочь Оксана Виусик – 34,3% и ее муж Сергей Виусик – 0,7%.

Напомним, в результате вражеской атаки был уничтожен складской комплекс украинского производителя мороженого "Лакомка". Пожар уничтожил готовую продукцию, подготовленную для поставки в магазины по всей стране.