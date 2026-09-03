Атаки на склады: в Минагрополитики рассказали, на какой период нужно иметь запасы продуктов

Дефицита продуктов в Украине из-за ударов по составам не ожидают. В Минагрополитики заявили, что запасаться базовыми продуктами больше чем на месяц не нужно.

Как сообщает Dilo.ua, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.

Долгосрочного дефицита продуктов не ожидается

В Минагрополитики не прогнозируют долгосрочного исчезновения продуктов с полок магазинов.

"Никакого долгосрочного исчезновения с прилавков продуктов питания не предполагается. Могут быть краткосрочные перебои, связанные со сложностью логистики, но с точки зрения доступных объемов производства не предусматриваются долгосрочные дефициты ни по какому виду продукции", - подчеркнул Высоцкий.

Он также рассказал о возможных изменениях в логистике из-за атак на большие складские центры.

Логистический вариант – на самом деле есть определенная адаптация с точки зрения перехода на логистические центры или составы меньшего размера, но масштабный другой способ – это максимальная поставка непосредственно от производителя к точке реализации.

Промежуточные решения: применение составов меньшего масштаба, более рассредоточенных. Но в основном это все, потому что речь идет о максимально прямых поставках.

Украинцам не советуют делать запасы продуктов больше чем на месяц

Из-за ударов по складской инфраструктуре украинцам пока не нужно существенно увеличивать запасы продуктов на дому.

"Условно, нужно ли иметь запасы продуктов более чем на месяц – таких предпосылок нет. Недельный да", - заявил министр.

Несмотря на возможные перебои с логистикой, продукция все равно будет доставлена, отметил Высоцкий.

Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия:

⦁ кондитерская корпорация Roshen – российская атака уничтожила склад в Чубинском, который обеспечивал хранение и последующую поставку готовой кондитерской продукции. Атака привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров;

⦁ сеть магазинов " Аврора " – российская атака разрушила распределительный центр сети;

⦁ сеть магазинов " Фора " – получил повреждения логистический состав сети в Киевской области, который сеть "Фора" начала использовать только несколько дней назад. Магазины "Фора" продолжают работу в обычном режиме, а команда перестраивает логистические маршруты для бесперебойной поставки товаров на полки;

⦁ сеть магазинов " Коло " – получил повреждения логистический состав сети. Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций;

⦁ состав сети Varus – уничтожено большое количество товаров, возможны задержки с поставками.