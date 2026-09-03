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Правительство привлекло от операций с ОВГЗ более 343 млрд грн: сколько облигаций у населения

гривны
В октябре на пенсионные выплаты направлено 68,5 млрд. гривен. / Shutterstock

Более 343 млрд грн правительство привлекло от продажи и обмена ОВГЗ на аукционах с начала 2026 года. В то же время портфель военных облигаций у физических лиц вырос до 109,7 млрд грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным депозитария НБУ, в январе-августе правительство привлекло от размещения ОВГЗ 288 млрд грн, $452 млн и €696,7 млн. За этот период на погашение внутренних государственных долговых бумаг направили 239,5 млрд грн, $650 млн и €557,8 млн.

С начала полномасштабного вторжения до 31 августа 2026 года правительство привлекло на первичных аукционах 1,77 трлн грн, $11,24 млрд и €3,94 млрд. На погашение ОВГЗ за этот период было направлено 1,24 млрд грн, $12,15 млрд и €3,48 млрд.

Структура владельцев всех ОВГЗ

По состоянию на 01 сентября 2026 года общий портфель ОВГЗ составляет:

  • у юридических лиц - 1,17 трлн грн в эквиваленте (структура: 1 084 477,3 млн грн; $1 060,5 млн; 662,0 млн евро);  
  • у физических лиц - 163,0 млрд грн в эквиваленте (структура: 99 906,5 млн грн; $1 145,5 млн; 234,8 млн евро);  
  • у нерезидентов - 17,2 млрд грн в эквиваленте (структура: 15 976,6 млн грн; $15,0 млн; 10,0 млн евро).

Владельцы военных облигаций

Наибольший объем военных ОВГЗ удерживают банки – первичные дилеры. Портфель военных ОВГЗ юридических лиц (без банков) составляет 85,8 млрд грн в эквиваленте против 105,5 млрд грн в прошлом году.

Физические лица владеют военными ОВГЗ на 109,7 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 78,7 млрд грн на 01 сентября 2025 года.

Военные ОВГЗ в собственности нерезидентов составляют 4,8 млрд грн, 13,1 млн долларов и 10 млн евро.

Напомним, в январе-июле 2026 года правительство привлекло на внутреннем рынке 254,9 млрд грн от размещения ОВГЗ, тогда как на погашение гривневых облигаций направило 198,9 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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