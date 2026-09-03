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Уряд залучив від операцій з ОВДП понад 343 млрд грн: скільки облігацій у населення

гривні
З початку 2026 року держава підтримала 6,25 млрд грн несировинного експорту / Shutterstock

Понад 343 млрд грн уряд залучив від продажу та обміну ОВДП на аукціонах із початку 2026 року. Водночас портфель військових облігацій у фізичних осіб зріс до 109,7 млрд грн.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

За даними депозитарію НБУ, у січні–серпні уряд залучив від розміщення ОВДП 288 млрд грн, $452 млн та €696,7 млн. За цей період на погашення внутрішніх державних боргових паперів спрямували 239,5 млрд грн, $650 млн та €557,8 млн.

З початку повномасштабного вторгнення до 31 серпня 2026 року уряд залучив на первинних аукціонах 1,77 трлн грн, $11,24 млрд та €3,94 млрд. На погашення ОВДП за цей період спрямували 1,24 млрд грн, $12,15 млрд та €3,48 млрд.

Структура власників усіх ОВДП

Станом на 01 вересня 2026 року загальний портфель ОВДП становить:

  • у юридичних осіб — 1,17 трлн грн в еквіваленті (структура: 1 084 477,3 млн грн; $1 060,5 млн; 662,0 млн євро); 
  • у фізичних осіб — 163,0 млрд грн в еквіваленті (структура: 99 906,5 млн грн; $1 145,5 млн; 234,8 млн євро); 
  • у нерезидентів — 17,2 млрд грн в еквіваленті (структура: 15 976,6 млн грн; $15,0 млн; 10,0 млн євро).

Власники військових облігацій

Найбільший обсяг військових ОВДП утримують банки — первинні дилери. Портфель військових ОВДП юридичних осіб (без банків) становить 85,8 млрд грн в еквіваленті проти 105,5 млрд грн торік.

Фізичні особи володіють військовими ОВДП на 109,7 млрд грн в еквіваленті порівняно з 78,7 млрд грн на 01 вересня 2025 року.

Військові ОВДП у власності нерезидентів складають 4,8 млрд грн, 13,1 млн доларів та 10 млн євро.

Нагадаємо, у січні-липні 2026 року уряд залучив на внутрішньому ринку 254,9 млрд грн від розміщення ОВДП, тоді як на погашення гривневих облігацій спрямував 198,9 млрд грн. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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