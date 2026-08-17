НБУ оновив перелік ОВДП, які банки можуть включати в резерви

Національний банк із 17 серпня оновив перелік державних облігацій, які банки можуть використовувати для покриття частини обов'язкових резервів. У списку залишиться 20 випусків ОВДП, а сам механізм має стимулювати банки активніше купувати держоблігації та допомагати державі фінансувати бюджет без додаткової емісії грошей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

З переліку виключили два випуски ОВДП, які вже були повністю погашені у липні та серпні. Натомість НБУ додав новий випуск держоблігацій, який Мінфін уперше розмістив 4 серпня.

Натомість НБУ додав до списку новий випуск ОВДП, який Міністерство фінансів уперше розмістило 4 серпня.

Таким чином, із 17 серпня перелік бенчмарк-ОВДП міститиме 20 випусків цінних паперів.

Банки можуть зараховувати визначені Нацбанком ОВДП у покриття до 60% обсягу обов'язкових резервів. Простими словами, частину коштів, які банк зобов'язаний тримати як резерв, він може замінити визначеними державними облігаціями.

Для держави такий механізм створює додатковий попит банків на ОВДП під час аукціонів Мінфіну. Це дозволяє залучати більше коштів до держбюджету через внутрішні запозичення без прямої емісії гривні.

Перелік бенчмарк-ОВДП Нацбанк визначає з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів.

Нагадаємо, у липні НБУ вже розширив перелік бенчмарк-ОВДП, додавши до нього новий випуск державних облігацій, уперше розміщений Мінфіном 7 липня.