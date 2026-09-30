"Київстар" заявив про підвищення тарифів

Мобільний оператор "Київстар" підвищує вартість тарифів для частини абонентів з 8 жовтня 2026 року. В компанії пояснюють це рішення збільшенням витрат на підтримку та відновлення мереж.

Як пише Dilo, про це йдеться в заяві "Київстар".

Зазначається, що абоненти, яким підвищать тарифи, заздалегідь отримають сповіщення про це через SMS.

"Ми оновлюємо вартість тарифів через те, що витрати на обслуговування та відновлення мережі зростають. Дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, необхідні, аби забезпечувати якісний зв’язок для наших абонентів. Водночас в умовах повномасштабної війни аби забезпечити стабільну роботу мережі, потрібні додаткові ресурси, а логістика стає складнішою", - пояснили в компанії .

Крім того, мобільний оператор і надалі системно інвестуєв енергостійкість мережі та посилює резервне живлення, щоб підтримувати стабільний зв’язок за можливих перебоїв з електропостачанням.

В компанії обіцяють не тільки змінити тарифи, а й запропонувати абонентам додаткові можливості. Натомість тим клієнтам, хто буде незадоволений новими умовами тарифів, пропонують обрати інший із актуальної лінійки або достроково розірвати договір, відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше експерти попереджали, що в Україні до кінця 2026 року можливе нове підвищення тарифів на мобільний зв’язок. Головним фактором тиску на вартість стане необхідність забезпечити роботу мережі під час тривалих відключень світла.

Підвищення мобільних тарифів в Україні

Компанія “Vodafone Україна” у січні підвищила вартість окремих тарифних планів. Оновлення стосувалося як нових клієнтів, так і абонентів, що переходять до мережі зі своїм номером.

Раніше мобільний оператор "Київстар" оголосив про підвищення тарифів з 250 до 300 грн.

Мобільний оператор lifecell у лютому 2026 року підвищив ціни на популярні тарифні плани.