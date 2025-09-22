- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Київстар" знову підвищує тарифи: скільки доведеться платити
Мобільний оператор "Київстар" оголосив про підвищення тарифів з 250 до 300 грн за 4 тижні.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Київстар".
Чим пояснюють підвищення
У компанії нагадують, що влітку 2025 року ціни на електроенергію для бізнесу у вечірні пікові години, коли користувачі найбільше телефонують та користуються інтернетом, зросли на 60%.
Також зросла вартість пального, що необхідне для роботи генераторів, а інфляція та зміни валютного курсу вплинули на собівартість послуг.
Як змінюються тарифи
У "Київстар" повідомляють, що оновлюються умови деяких тарифів, які не змінювалися понад рік.
- З 24 вересня 2025 року для абонентів передплати вартість тарифу LOVE UA Світло 2023 становитиме 300 грн на 4 тижні, а із Суперсилою Економія — 225 грн на 4 тижні
- З 1 жовтня 2025 року для абонентів контракту вартість тарифу LOVE UA Контракт становитиме 250 грн/міс.
Абоненти "Київстар" можуть обрати тариф, який відповідає їхнім потребам.
У "Київстар" обіцяють надіслати SMS-сповіщення абонентам, яких стосуються зміни.
Нагадаємо, після підвищення тарифів на мобільний зв'язок у ключових операторів мобільного зв'язку почалась масова міграція абонентів. Зокрема, понад пів мільйона українців перенесли мобільні номери до lifecell.