"Київстар" знову підвищує тарифи: скільки доведеться платити

Мобільний оператор "Київстар" оголосив про підвищення тарифів з 250 до 300 грн за 4 тижні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Київстар".

Чим пояснюють підвищення

У компанії нагадують, що влітку 2025 року ціни на електроенергію для бізнесу у вечірні пікові години, коли користувачі найбільше телефонують та користуються інтернетом, зросли на 60%.

Також зросла вартість пального, що необхідне для роботи генераторів, а інфляція та зміни валютного курсу вплинули на собівартість послуг.

Як змінюються тарифи

У "Київстар" повідомляють, що оновлюються умови деяких тарифів, які не змінювалися понад рік.

З 24 вересня 2025 року для абонентів передплати вартість тарифу LOVE UA Світло 2023 становитиме 300 грн на 4 тижні , а із Суперсилою Економія — 225 грн на 4 тижні

для абонентів передплати вартість тарифу становитиме , а із — З 1 жовтня 2025 року для абонентів контракту вартість тарифу LOVE UA Контракт становитиме 250 грн/міс.

Абоненти "Київстар" можуть обрати тариф, який відповідає їхнім потребам.

У "Київстар" обіцяють надіслати SMS-сповіщення абонентам, яких стосуються зміни.

Нагадаємо, після підвищення тарифів на мобільний зв'язок у ключових операторів мобільного зв'язку почалась масова міграція абонентів. Зокрема, понад пів мільйона українців перенесли мобільні номери до lifecell.