"Киевстар" снова повышает тарифы: как изменится стоимость

Киевстар
«Киевстар» объявил о повышении тарифов

Мобильный оператор "Киевстар" объявил о повышении тарифов с 250 до 300 грн за 4 недели.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Киевстар".

Чем объясняют повышение

В компании напоминают, что летом 2025 года цены на электроэнергию для бизнеса в вечерние пиковые часы, когда пользователи больше всего звонят по телефону и пользуются интернетом, выросли на 60%.

Также возросла стоимость горючего, что нужно для работы генераторов, а инфляция и конфигурации денежного курса повлияли на себестоимость услуг.

Как изменяются тарифы

В "Киевстар" сообщают, что обновляются условия некоторых тарифов, которые не менялись больше года.

  • С 24 сентября 2025 года   для абонентов подписки стоимость тарифа   LOVE UA Свет 2023   будет составлять   300 грн на 4 недели, а с   Суперсилой Экономия   -   225 грн на 4 недели
  • С 1 октября 2025 года   для абонентов контракта стоимость тарифа   LOVE UA Контракт   будет составлять   250 грн/мес.

Абоненты "Киевстар" могут выбрать тариф, отвечающий их потребностям.

В "Киевстар" обещают отправить SMS-уведомления абонентам, касающимся изменения.

Напомним, что после повышения тарифов на мобильную связь у ключевых операторов мобильной связи началась массовая миграция абонентов. В частности, более полумиллиона украинцев перенесли мобильные номера в lifecell.

Автор:
Светлана Манько