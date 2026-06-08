ЕС предоставит Украине 5,9 млрд евро на дроны: когда поступит первый транш

Европейский Союз уже в этом месяце перечислит Украине первый транш кредитной помощи в размере 5,9 млрд. евро. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, средства будут направлены на закупку беспилотников для нужд обороны.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщения представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, передает "Укринформ".

Около 6 млрд евро от ЕС пойдут на дроны

Европейский Союз уже в этом месяце направит Украине первый транш кредитной помощи в размере 5,9 млрд. евро на закупку беспилотников.

По ее словам, общий пакет кредитной поддержки для Украины составляет 90 млрд евро и уже готов к выплате. Первоочередным направлением использования средств станет обеспечение украинских потребностей в сфере обороны, в частности, приобретение дронов. Каллас подчеркнула, что при распределении финансирования страны ЕС исходят из неотложных потребностей Украины.

Руководитель европейской дипломатии также отметила, что ситуация на фронте все меньше отвечает интересам России. По ее убеждению, Москва несет значительные финансовые потери, теряет человеческие ресурсы и постепенно теряет стратегическую инициативу, которая, среди прочего, проявляется в усилении атак против гражданского населения Украины.

Каллас сообщила, что на встрече министры обороны стран ЕС подтвердили единство в поддержке Украины и необходимость дальнейшего усиления давления на Россию. Она напомнила, что западные санкции уже нанесли российской экономике ущерб, который оценивается в сумму от 1,2 до 1,5 трлн долларов.

Кроме того, к следующему заседанию Совета ЕС по иностранным делам подготовлены предложения по новым ограничениям против более 80 субъектов российского военно-промышленного комплекса, а также лиц и структур, причастных к нарушениям прав человека и распространению пропаганды.

Особое внимание участники встречи уделили будущему Европейского фонда мира. По словам Каллас, после снятия Венгрией блокировки 6,6 млрд евро, эти средства могут быть использованы для компенсации государствам-членам ЕС за уже поставленное Украине вооружение, финансирование новых совместных закупок и поддержки миссии EUMAM, которая занимается подготовкой украинских военных.

Также министры обсудили расширение сотрудничества с Украиной в оборонно-промышленной сфере. Речь шла прежде всего о развитии систем противовоздушной обороны, наращивании производства украинского вооружения с участием европейских партнеров и создании совместных оборонных проектов на территории Украины.

Напомним, Министерство обороны совместно с Генштабом запускает программу Логистический локдаун, направленную на масштабирование middle strike-ударов по тылу российской армии. В рамках первого этапа на закупку современных средств поражения для наиболее эффективных подразделений уже было выделено дополнительные 5 млрд грн.