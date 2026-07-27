У порта "Южный" хотят создать новый логистический хаб: сколько будет стоить проект

В районе порта "Южный" планируют создать складско-перегрузочный комплекс с четырьмя складами и вместимостью до 84 тысяч кубометров. Инвестору предлагают проект стоимостью $8,57 млн с возможностью зарабатывать на аренде площадей или услугах хранения и перевалки грузов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Что предполагает проект

В Одесской области разработали инвестиционный проект строительства складско-перегрузочного комплекса вблизи порта "Южный". Концепция предусматривает создание логистического объекта на земельном участке площадью 7 гектаров с четырьмя складскими помещениями общей площадью 14688 квадратных метров.

Общая емкость будущего комплекса может составить около 84 тысяч кубометров, а приемное отделение рассчитано на производительность до 150 тонн груза в час. Ориентировочный бюджет строительства с учетом резерва оценивается в $6,47 млн, в то время как общий объем инвестиций с приобретением земельного участка составляет около $8,57 млн.

По плану разработчиков, предпроектная концепция дозволяет возможным инвесторам оценить будущую конфигурацию объекта, его логистические способности, нужные капиталовложения и перспективы получения дохода.

Одним из главных преимуществ проекта является его расположение вблизи порта "Южный" в районе Бяляров, что обеспечивает доступ к одному из крупнейших промышленно-логистических кластеров Одесского региона. Расстояние от участка до морской акватории составляет около одного километра, что создает возможности для развития складской и перевалочной инфраструктуры.

Дополнительным преимуществом является наличие железнодорожного пути рядом с территорией участка, что в перспективе позволяет организовать подъездный путь к комплексу. Также объект имеет удобное автомобильное сообщение благодаря расположению возле транспортной магистрали, что обеспечивает доступ для грузового транспорта.

Предусмотренная площадь территории позволяет разместить не только складские корпуса, но и технологические зоны, административное здание, проезды и площадки для маневрирования грузового транспорта.

Комплекс может использоваться для хранения различных видов продукции – зерновых и масличных культур, шрота, комбикормов, удобрений, а также других сухих грузов. По расчетам объект способен одновременно хранить до 60-63 тысяч тонн пшеницы или кукурузы в зависимости от технологии загрузки и характеристик продукции.

Инвестору предлагают несколько моделей использования комплекса: сдача складских площадей в аренду, предоставление услуг по приемке, хранению и перевалке грузов или комбинированный формат работы.

Проект может заинтересовать аграрных трейдеров и экспортеров, портовых и логистических операторов, производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, а также девелоперов складской недвижимости и стратегических инвесторов.

После завершения строительства и запуска операционной деятельности, объект может стать полноценным логистическим активом с потенциалом дальнейшей капитализации и продажи как готового доходного бизнеса.

Концепция застройки

Проект строительства складско-перегрузочного комплекса возле порта "Южный" предполагает создание современного логистического объекта с четырьмя складами напольного хранения, приемным отделением мощностью до 150 тонн в час, административным зданием и транспортной инфраструктурой.

Общая площадь складских помещений составит 14 688 квадратных метров, а вместимость комплекса – около 84 тысяч кубометров. Один состав будет площадь 3672 м², высоту до 13,7 метра и сможет хранить около 21 тысячи кубометров продукции.

В зависимости от вида груза комплекс сможет одновременно вмещать до 60,4 тысяч тонн кукурузы, 63 тысяч тонн пшеницы, 35,2 тысяч тонн подсолнечника или 67,2 тысяч тонн сои.

Предварительную смету строительства оценивают в $5,63 млн. В эту сумму входят возведение складов, административного здания, приемного отделения, логистической площадки, подъездных путей и ограды. С учетом резерва на дополнительные расходы и приобретение земельного участка, общий объем необходимых инвестиций составляет около $8,57 млн.

В то же время, в смету пока не включены расходы на инженерные сети, планирование территории, автомобильные весы и специализированное оборудование, которые должны быть уточнены после разработки полного проекта.

Напомним, международная логистическая группа Global Ocean Link (GOL) построит склад в селе Соломоново в Закарпатье, рядом с границами Венгрии и Словакии. Объект будет иметь формат логистического комплекса класса A+. Компания рассматривает этот проект не только как складскую недвижимость, но и как инфраструктурный хаб для управления товарными потоками между Украиной и ЕС.