Где в Украине покупают самые молодые и самые старые подержанные автомобили

В июне 2026 года средний возраст перепродаваемых внутри Украины легковых автомобилей составил 15,9 года. В то же время средний возраст импортируемой подержанной машины был почти на семь лет меньше — 9,2 года, поэтому ввоз авто из-за границы остается основным источником обновления украинского автопарка.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследования авторынка.

Самые молодые автомобили на внутреннем вторичном рынке покупали в Киеве. Их средний возраст составил 11,6 лет и не изменился по сравнению с маем.

В регионы с самыми молодыми автомобилями на внутреннем рынке также вошли:

Львовская область - 14,8 года, на 0,3 года меньше, чем в мае;

Закарпатская область - 15,2 года, на 0,1 года меньше;

Киевская область - 15,7 года;

Днепропетровская область - 15,9 года;

Одесская область - 15,9 года.

Самые подержанные автомобили на внутреннем рынке покупали в Херсонской области. Их средний возраст в июне достиг 20 лет, увеличившись за месяц на 0,4 года.

В Донецкой области средний возраст перепроданных автомобилей составил 19,6 лет. Далее следуют Сумская область с показателем 17,6 года, Черниговская – 17,3 года, Николаевская – 17,2 года и Черкасская – 17 лет.

Средний возраст автомобилей, переоформленных через приложение "Действие", составлял 17 лет и не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Импортируемые подержанные автомобили во всех регионах преимущественно были моложе машин, продаваемых на внутреннем рынке. Самый низкий средний возраст такого импорта был зафиксирован в Киеве — 7,2 года, что на 0,1 года меньше, чем в мае.

Самые молодые импортируемые автомобили регистрировали в следующих регионах:

Киев - 7,2 года;

Одесская область - 7,6 года;

Львовская область - 8,2 года;

Днепропетровская область - 8,5 года;

Запорожская область - 8,5 года;

Киевская область - 9 лет;

Харьковская область - 9 лет.

В большинстве областей средний возраст ввезенных из-за границы автомобилей составлял от 10 до 11,5 лет. В частности, в Волынской области показатель достиг 11,1 года, а в Черниговской - 11,6 года.

Самыми старыми из импортированных оказались автомобили, зарегистрированные в Донецкой области. Их средний возраст составил 15,9 лет, увеличившись за месяц сразу на два года.

Статистика демонстрирует значительный региональный разрыв на украинском авторынке. В Киеве средний возраст импортируемого автомобиля был на 8,7 года меньше, чем в Донецкой области, а на внутреннем рынке разница между Киевом и Херсонской областью составила 8,4 года.

Добавим, что в январе-июне украинцы приобрели 26,3 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до пяти лет. Почти половину этого сегмента составляли электромобили и гибриды, а самой популярной моделью стал "Nissan Rogue", незначительно опередивший "Tesla Model Y".