Nvidia планирует предоставить $250 млрд гарантий на новый ИИ-дата-центр для OpenAI

Американский производитель микросхем Nvidia Corp. ведет переговоры о предоставлении финансовых гарантий на сумму до $250 млрд., чтобы помочь компании OpenAI арендовать вычислительные мощности у США. Речь идет о проекте дата-центра стоимостью $500 млрд и мощностью 10 гигаватт в штате Огайо, которым занимается SoftBank Group Corp.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По данным издания, переговоры находятся на ранней стадии и могут завершиться без результата или с изменением условий. В случае успеха вычислительный хаб, запуск которого запланирован на 2028 год, станет одним из самых больших в мире.

Проект разрабатывает дочерняя компания SB Energy, и он является ключевым как для основателя SoftBank Масаоши Сона, так и для администрации Дональда Трампа, уже отметившей эти инвестиции.

Специфика сделки и беспокойства рынка

Поддержка собственных продаж: потенциальное соглашение является примером "кольцевого финансирования", когда техногиганты инвестируют в проекты партнеров, которые впоследствии покупают их оборудование.

Опасения инвесторов: на рынке растет обеспокоенность тем, что масштабные инвестиции в инфраструктуру ИИ создают риск избытка мощностей, которые не перекроются реальным спросом.

Сотрудничество с OpenAI: по данным СМИ, Nvidia также отдельно обсуждает финансирование закупок чипов для разработчика ChatGPT на сумму до $350 млрд.

Кроме того, Nvidia расширяет инфраструктуру в Азии — инвестирует $1 млрд в южнокорейскую Naver Corp. и строит дата-центры вместе с SK Group для обеспечения доступа к чипам памяти HBM.

Напомним, ранее Nvidia заключила сделку на $1,5 млрд с Amkor Technology Inc. о подписке и укреплении мощностей по упаковке полупроводников в рамках стратегии по расширению производства чипов в США.