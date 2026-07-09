Акции Nvidia упали: компания потеряла $1 триллион капитализации из-за смены рынка

Акции американской корпорации Nvidia Corp. стали самыми дешевыми по отношению к своей прибыли с периода до начала глобального бума искусственного интеллекта. Это произошло после того, как компания потеряла около 1 триллиона долларов рыночной стоимости за последние два месяца.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

С момента достижения исторического максимума 14 мая акции производителя микросхем упали на 16%. Инвесторы начали переформатировать свои стратегии в секторе ИИ, массово перенаправляя капитал от Nvidia к другим производителям полупроводников, особенно на рынке памяти.

В результате этой распродажи акции бывшего лидера Уолл-стрит торгуются с коэффициентом 18 к прогнозируемой прибыли за следующие 12 месяцев. В последний раз бумаги компании были столь же недорогими по этому показателю в начале 2019 года. Теперь Nvidia оценивается дешевле, чем индекс S&P 500 (торгуемый с коэффициентом более 20) и технологический индекс Nasdaq 100 (почти в 23 раза).

Почему рыночная стоимость компании падает

Снижение оценки Nvidia не связано с ухудшением ее финансовых перспектив — аналитики Уолл-стрит, наоборот, продолжают повышать прогнозы доходов компании на ближайшие кварталы. Однако интерес инвесторов сместился в сторону других активов, где ожидания рынка были значительно ниже.

Основными факторами давления на акции стали:

Изменение приоритетов рынка: инвесторы переориентировались на поставщики памяти и систем хранения данных, в частности, на Micron Technology Inc.

Конкуренция со стороны соперников: бумаги прямых конкурентов – AMD и Intel Corp. — в этом году удвоились или даже утроились в цене.

Собственные разработки клиентов: крупнейшие покупатели продукции компании, включая Alphabet Inc. и Amazon.com Inc., все более активно разворачивают собственные кастомные микросхемы.

В то же время, рыночная доля Nvidia почти не пострадала, а спрос на оборудование для новых дата-центров остается высоким. В конце 2025 года компания контролировала 97% рынка серверных графических процессоров (GPU) по сравнению с 95% в конце 2024 года.

В финансовом 2027 году (который завершится 31 января) корпорация, по прогнозам, получит 228 миллиардов долларов прибыли за выручку в 393 миллиарда долларов. Из 82 отслеживающих Nvidia аналитиков лишь трое советуют содержать акции, и только один рекомендует их продавать. Средняя целевая цена на уровне 302 долларов предполагает рост стоимости акций более чем на 50% в течение следующих 12 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что Nvidia привлечет $25 миллиардов через первый за пять лет выпуск облигаций. Американская корпорация Nvidia объявила о планах привлечь 25 миллиардов долларов из-за масштабного выпуска корпоративных облигаций в США. Это первый выход лидера рынка ИИ-чипов на рынок заимствований с 2021 года, направленный на повышение ликвидности компании.