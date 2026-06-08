Nvidia подписала ряд соглашений с южнокорейскими гигантами для развития ИИ

Американская корпорация Nvidia заключила серию стратегических соглашений в Южной Корее с ведущими технологическими компаниями страны, в том числе SK Hynix и Naver. Целью партнерства является обеспечение стабильных поставок критически важных микросхем памяти для ИИ инфраструктуры и привлечения новых крупных клиентов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Договоренности были достигнуты во время официального визита генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга в Сеул. Несмотря на то, что финансовые детали соглашений стороны не раскрывают, подтверждено партнерство с несколькими крупными конгломератами, включая SK Group, Doosan и LG Group.

Многолетний контракт с SK Hynix и облачные дата-центры

Важнейшей частью поездки стало заключение многолетнего технологического контракта с производителем чипов памяти SK Hynix. Соглашение рассчитано более чем на два года с возможностью дальнейшего продления.

Она должна гарантировать, что объемы производства передовой памяти будут успевать по планам Nvidia, активно расширяющей присутствие в сферах робототехники, персональных компьютеров и суперкомпьютеров. По словам Хуанга, Nvidia уже каждый год покупает у корейского партнера продукции на миллиарды долларов, и эти объемы будут существенно расти.

Кроме того, Nvidia согласовала ряд других крупных проектов в регионе:

SK Telecom: построит в Южной Корее гигаватное облако искусственного интеллекта на базе технологий Nvidia, а первый специализированный дата-центр заработает в 2027 году.

Naver и Doosan: также будут использовать американские технологии для построения собственных облачных центров обработки данных.

Doosan: интегрирует решения физического ИИ от Nvidia, а ее собственные энергетические разработки и материалы будут использоваться во флагманских чипах Blackwell.

LG Group: совместно с Nvidia будет разрабатывать электронику, механические системы и ИИ-архитектуру для человекообразных роботов, а также будет проектировать системы охлаждения и питания для дата-центров будущего.

Реакция фондового рынка

Анонсы масштабных сделок совпали с резким падением мировых технологических акций, из-за чего корейский индекс Kospi упал почти на 9%, а бумаги Samsung и SK Hynix теряли на торгах более 10%.

Падение рынка спровоцировали сильные данные о занятости в США, что усилило ожидание поднятия ставок ФРС. Однако Дженсен Хуанг призвал инвесторов не паниковать, отметив, что это отличная возможность приобрести акции по более низкой цене, поскольку будущее искусственного интеллекта остается бесспорно ярким.

Напомним, Nvidia выпустила новый чип для искусственного интеллекта, который уже покупают OpenAI и SpaceX. Компания представила новую платформу RTX Spark, которая позволяет запускать автономных ИИ-агентов локально на ноутбуках и ПК без использования облака. Параллельно Nvidia представила процессор Vera для корпоративного сектора, первыми пользователями которого стали мировые лидеры высоких технологий.