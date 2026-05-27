Эпицентр ИИ: Nvidia объявила о масштабных инвестициях в Тайвань

Американский производитель чипов Nvidia планирует инвестировать до 150 млрд долларов ежегодно в Тайвань, усиливая свое присутствие в ключевом центре мирового производства технологий и искусственного интеллекта.

Как информирует Delo.ua, об этом заявил генеральный директор компании Дженсен Хуан во время презентации предстоящей штаб-квартиры Nvidia в Тайбэе, пишет Reuters.

По его словам, если пять лет назад компания тратила на Тайване около 10–15 млрд. долларов в год, то сейчас объем инвестиций вырос до 100–150 млрд. долларов.

"Тайвань - эпицентр революции искусственного интеллекта. Именно здесь создаются чипы, системы и суперкомпьютеры для ИИ", - заявил Хуан .

Строительство новой штаб-квартиры Nvidia начнется уже в этом году, а завершение проекта ожидается в 2030 году. Новый комплекс должен создать около 4 тысяч рабочих мест.

Проект также должен укрепить сотрудничество Nvidia с ее ключевыми партнерами, в частности с TSMC — крупнейшим в мире контрактным производителем полупроводников, а также Foxconn, Wistron и Quanta Computer, которые участвуют в создании серверов и инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Тайвань продолжает укреплять позиции глобального технологического центра. Ранее о масштабных вложениях в остров заявила и AMD, которая планирует инвестировать более 10 млрд долларов в развитие сектора искусственного интеллекта.

Отметим, что Nvidia с начала 2026 года направила более 40 млрд долларов на инвестиции в публичные и частные компании. Цель этой стратегии – укрепить собственное доминирование и гарантировать, что мировая цифровая инфраструктура будет работать именно на стандартах Nvidia.

Автор:
Татьяна Гойденко