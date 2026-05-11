Nvidia вложила более 40 миллиардов долларов в развитие рынка искусственного интеллекта

Технологический гигант Nvidia с начала 2026 года направил более 40 млрд. долларов на инвестиции в публичные и частные компании. Цель этой стратегии – укрепить собственное доминирование и гарантировать, что мировая цифровая инфраструктура будет работать именно на стандартах Nvidia.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на CNBC.

Наибольшей инвестицией стал вклад в размере 30 млрд долларов в разработчика ChatGPT – компанию OpenAI. Кроме того, Nvidia заключила партнерство с производителем оптических систем Corning, оператором дата-центров IREN и "облачными" стартапами CoreWeave и Nebius.

Финансирование спроса и новые стандарты

Аналитики отмечают, что Nvidia фактически создает свой рынок сбыта. Финансируя компании, разрабатывающие ШИ-модели и строящие центры обработки данных, корпорация обеспечивает стабильные заказы на свои новые чипы Blackwell и Rubin.

На что тратят деньги:

Поддержка клиентов: инвестиции в компании, которые покупают графические процессоры Nvidia.

Инфраструктура: развитие энергетических и сетевых решений дата-центров нового поколения.

Облачные технологии: расширение сети партнеров, предлагающих вычислительные мощности в аренду.

Рыночная капитализация Nvidia уже достигла 5,2 трлн. долларов. Хотя некоторые эксперты предостерегают от "циклических инвестиций", когда компания сама финансирует своих покупателей, для Nvidia это стратегический способ удерживать лидерство в мировой технологической гонке.

Напомним, США расследуют контрабанду чипов Nvidia через Таиланд. Американская прокуратура изучает деятельность компании OBON Corp., подозреваемой в нелегальной поставке серверов с передовыми процессорами Nvidia в Китай. Следствие предполагает, что одним из получателей оборудования в обход санкций мог быть китайский гигант Alibaba.