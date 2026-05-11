Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,85

43,80

EUR

51,85

51,65

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Nvidia вклала понад 40 мільярдів доларів у розвиток ринку штучного інтелекту

Nvidia
Nvidia вклала понад 40 мільярдів доларів у розвиток ринку штучного інтелекту

Технологічний гігант Nvidia з початку 2026 року спрямував понад 40 млрд доларів на інвестиції в публічні та приватні компанії. Мета цієї стратегії — зміцнити власне домінування та гарантувати, що світова цифрова інфраструктура працюватиме саме на стандартах Nvidia.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на CNBC.

Найбільшою інвестицією став внесок у розмірі 30 млрд доларів у розробника ChatGPT — компанію OpenAI. Крім того, Nvidia уклала партнерства з виробником оптичних систем Corning, оператором дата-центрів IREN та "хмарними" стартапами CoreWeave та Nebius.

Фінансування попиту та нові стандарти

Аналітики зазначають, що Nvidia фактично створює власний ринок збуту. Фінансуючи компанії, які розробляють ШІ-моделі та будують центри обробки даних, корпорація забезпечує стабільні замовлення на свої нові чипи Blackwell і Rubin.

На що витрачають гроші:

  • Підтримка клієнтів: інвестиції в компанії, які згодом купують графічні процесори Nvidia.
  • Інфраструктура: розвиток енергетичних та мережевих рішень для дата-центрів нового покоління.
  • Хмарні технології: розширення мережі партнерів, які пропонують обчислювальні потужності в оренду.

Ринкова капіталізація Nvidia вже досягла 5,2 трлн доларів. Хоча деякі експерти застерігають від "циклічних інвестицій", коли компанія сама фінансує своїх покупців, для Nvidia це стратегічний спосіб утримувати лідерство у світових технологічних перегонах.

Нагадаємо, США розслідують контрабанду чипів Nvidia через Таїланд. Американська прокуратура вивчає діяльність компанії OBON Corp., яку підозрюють у нелегальному постачанні серверів із передовими процесорами Nvidia до Китаю. Слідство припускає, що одним із отримувачів обладнання в обхід санкцій міг бути китайський гігант Alibaba.

Автор:
Максим Кольц