Nvidia вклала понад 40 мільярдів доларів у розвиток ринку штучного інтелекту

Технологічний гігант Nvidia з початку 2026 року спрямував понад 40 млрд доларів на інвестиції в публічні та приватні компанії. Мета цієї стратегії — зміцнити власне домінування та гарантувати, що світова цифрова інфраструктура працюватиме саме на стандартах Nvidia.

Найбільшою інвестицією став внесок у розмірі 30 млрд доларів у розробника ChatGPT — компанію OpenAI. Крім того, Nvidia уклала партнерства з виробником оптичних систем Corning, оператором дата-центрів IREN та "хмарними" стартапами CoreWeave та Nebius.

Фінансування попиту та нові стандарти

Аналітики зазначають, що Nvidia фактично створює власний ринок збуту. Фінансуючи компанії, які розробляють ШІ-моделі та будують центри обробки даних, корпорація забезпечує стабільні замовлення на свої нові чипи Blackwell і Rubin.

На що витрачають гроші:

Підтримка клієнтів: інвестиції в компанії, які згодом купують графічні процесори Nvidia.

Інфраструктура: розвиток енергетичних та мережевих рішень для дата-центрів нового покоління.

Хмарні технології: розширення мережі партнерів, які пропонують обчислювальні потужності в оренду.

Ринкова капіталізація Nvidia вже досягла 5,2 трлн доларів. Хоча деякі експерти застерігають від "циклічних інвестицій", коли компанія сама фінансує своїх покупців, для Nvidia це стратегічний спосіб утримувати лідерство у світових технологічних перегонах.

Нагадаємо, США розслідують контрабанду чипів Nvidia через Таїланд. Американська прокуратура вивчає діяльність компанії OBON Corp., яку підозрюють у нелегальному постачанні серверів із передовими процесорами Nvidia до Китаю. Слідство припускає, що одним із отримувачів обладнання в обхід санкцій міг бути китайський гігант Alibaba.