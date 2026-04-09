Розробник ChatGPT призупиняє співпрацю з Nvidia над британським проєктом Stargate

Компанія OpenAI, що є розробником ChatGPT, офіційно оголосила про зупинку планів щодо розгортання своєї обчислювальної інфраструктури Stargate на території Великої Британії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Bloomberg.

Основними чинниками, що вплинули на це рішення, стали надмірна вартість електроенергії в регіоні та складне регуляторне середовище.

Наразі країна має одні з найвищих енергетичних тарифів у Європі, що створює критичні перешкоди для функціонування масштабних центрів обробки даних.

Попри поточну паузу, керівництво OpenAI наголошує на великому потенціалі британського ринку для розвитку штучного інтелекту.

У заяві компанії зазначено, що дослідження в межах проєкту Stargate UK триватимуть. Повернення до активної фази інвестицій відбудеться лише за умови створення сприятливих економічних обставин, зокрема зниження витрат на енергозабезпечення та впровадження зрозумілих законодавчих норм для галузі ШІ.

Про Stargate

Проєкт Stargate був анонсований у вересні минулого року як частина широкої хвилі інвестицій американських технологічних корпорацій.

Для чинного уряду Британії розвиток ШІ-інфраструктури є ключовим елементом стратегії економічного зростання.

Проєкт передбачав тісну співпрацю з Nvidia Corp. та британським розробником Nscale, проте точні обсяги запланованих капіталовкладень залишалися нерозголошеними.

Призупинення будівництва інфраструктури не означає повного виходу OpenAI з ринку Великої Британії. Компанія підтвердила намір продовжувати діалог із урядом щодо надання доступу до ChatGPT та інших сервісів для потреб державних служб.

