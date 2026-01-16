OpenAI запустила ChatGPT Translate: інструмент підтримує переклад на понад 50 мов і має функції підказок

Компанія OpenAI зробила ще один крок до домінування на ринку штучного інтелекту, випустивши новий інструмент – ChatGPT Translate. Хоча користувачі вже давно використовували основний чат-бот для перекладу, цей окремий сервіс позиціонується як прямий і небезпечний конкурент для Google Translate.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Android Authority.

Нові можливості ChatGPT Translate

На перший погляд, інструмент виглядає дуже звично: два текстових поля (для введення та виведення), автоматичне визначення мови та підтримка перекладу на понад 50 мов. Проте "особливий підхід" починається після того, як текст уже перекладено.

Головна відмінність ChatGPT Translate полягає в інтелектуальних підказках "одним дотиком". У нижній частині інтерфейсу система пропонує миттєво змінити форму тексту:

зробити переклад більш плавним та природним;

переписати текст у діловому формальному тоні;

спростити зміст так, щоб його зрозуміла дитина;

адаптувати матеріал для академічної чи наукової аудиторії.

Кожне натискання перенаправляє вас до основного інтерфейсу ChatGPT із вже готовою підказкою, що дозволяє тонко налаштувати результат за допомогою генеративного ШІ.

Де Google тримає лідерство?

Попри інноваційність, розрив у функціональності з Google Translate залишається значним. На сторінці нового сервісу зазначається, що ChatGPT Translate підтримує переклади завантажених зображень, проте на практиці ця функція на комп'ютерах поки недоступна.

Також сервісу від OpenAI поки бракує таких звичних речей, як:

робота з цілими документами та вебсайтами;

підтримка рукописного введення; режим розмови в реальному часі; велика кількість мов (у Google їх значно більше).

Google не здається

Поки OpenAI вдосконалює свій мінімалістичний сервіс, Google активно впроваджує модель Gemini. Нещодавно компанія оголосила про оновлення, включаючи "покращену обробку нюансованих фраз, таких як ідіоми, сленг та місцеві вирази". Крім того, Google тестує переклад мовлення в реальному часі через навушники.

Наразі Google залишається лідером перекладу завдяки рокам досвіду та величезній базі даних. Проте ChatGPT Translate пропонує концептуально інший підхід: переклад перестає бути просто механічною заміною слів. Це стає процесом створення тексту, адаптованого під конкретну людину чи ситуацію.

Як зазначають експерти, якщо OpenAI додасть мультимодальні функції та розширить список мов, цей "тихий запуск" може стати початком кінця монополії Google у сфері онлайн-перекладів.

Нагадаємо, на початку січня компанія OpenAI анонсувала запуск спеціалізованого сервісу ChatGPT Health. З його допомогою можна отримати роз'яснення результатів тестів, підготуватися до консультації з лікарями та дізнатися рекомендації щодо здорового способу життя — від дієти до фізичної активності.