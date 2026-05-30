Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

--0,03

EUR

51,44

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,22

44,11

EUR

51,80

51,60

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд розпочав реформу Держпраці: службі змінюють функції та повноваження

Уряд розпочав реформу Держпраці
Уряд розпочав реформу Держпраці

Уряд розпочав оновлення Державної служби України з питань праці, скоротивши низку функцій, які дублювали повноваження інших органів або втратили актуальність.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, після реформи Держпраці зосередиться на ключових завданнях — контролі за безпечними умовами праці, дотриманні трудових прав працівників та забезпеченні чесних правил на ринку праці.

Також уряд планує посилити соціальну складову діяльності служби. Зокрема, Держпраці отримає більше повноважень для підтримки працевлаштування людей з інвалідністю та роботодавців, які створюють доступні робочі місця.

У Кабміні наголошують, що в результаті змін служба має стати більш прозорою та цифровізованою. Очікується, що оновлена Держпраці працюватиме ефективніше як для працівників, так і для роботодавців, а її основною функцією залишатиметься захист трудових прав та контроль за безпекою на робочих місцях.

Нагадаємо, МІнекономіки підготувало перший етап реформи Держпраці ще в кінці квітня. Відповідний проєкт постанови Кабміну вже направили на погодження органам влади, а паралельно стартують консультації з бізнесом, профільними асоціаціями та експертами.

Автор:
Тетяна Гойденко