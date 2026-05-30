Уряд розпочав реформу Держпраці: службі змінюють функції та повноваження

Уряд розпочав оновлення Державної служби України з питань праці, скоротивши низку функцій, які дублювали повноваження інших органів або втратили актуальність.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, після реформи Держпраці зосередиться на ключових завданнях — контролі за безпечними умовами праці, дотриманні трудових прав працівників та забезпеченні чесних правил на ринку праці.

Також уряд планує посилити соціальну складову діяльності служби. Зокрема, Держпраці отримає більше повноважень для підтримки працевлаштування людей з інвалідністю та роботодавців, які створюють доступні робочі місця.

У Кабміні наголошують, що в результаті змін служба має стати більш прозорою та цифровізованою. Очікується, що оновлена Держпраці працюватиме ефективніше як для працівників, так і для роботодавців, а її основною функцією залишатиметься захист трудових прав та контроль за безпекою на робочих місцях.

Нагадаємо, МІнекономіки підготувало перший етап реформи Держпраці ще в кінці квітня. Відповідний проєкт постанови Кабміну вже направили на погодження органам влади, а паралельно стартують консультації з бізнесом, профільними асоціаціями та експертами.