У "Дії" тестують отримання виконавчих документів онлайн

У застосунку “Дія” готують запуск онлайн-послуги для отримання виконавчих документів. Перед повноцінним запуском сервіс відкривають для бета-тестування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Виконавчий документ є підставою для примусового виконання рішення суду. Його використовують, зокрема, для стягнення коштів, майна або виконання інших зобов’язань боржником.

Після запуску послуги користувачі зможуть отримувати виконавчі документи онлайн без відвідування суду, паперових заяв та додаткових процедур. У "Дії" також можна буде автоматично сформувати заяву та відстежувати статус виконання судового рішення.

До бета-тестування можуть долучитися громадяни України, які:

мають верифікований РНОКПП;

є позивачами у справі, а не представниками чи адвокатами;

мають активований "Дія.Підпис";

мають судове рішення 2026 року, яке набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню;

ще не отримували виконавчий лист за цим рішенням.

Для користувачів запуск сервісу має спростити отримання виконавчих документів і скоротити кількість офлайн-візитів до суду. Для судової системи це ще один крок до цифровізації процесів і зменшення паперового документообігу.

Також у "Дії" з'явиться новий сервіс для пошуку роботи та працевлаштування.