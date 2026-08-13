"МаркетОпт" продовжує перехід на єдиний чек відповідно до погодженої дорожньої карти

Минуло вже кілька місяців відтоді, як торговельна мережа "МаркетОпт" оголосила про початок поступового переходу на модель роботи з єдиним чеком. У компанії зазначають, що процес відбувається планово та відповідно до раніше визначених строків.

Перехід здійснюється поетапно в межах дорожньої карти, погодженої з Державною податковою службою України. Такий формат, за словами представників мережі, дозволяє провести необхідні організаційні та технічні зміни без різких перебудов у роботі магазинів.

Одним із ключових завдань для "МаркетОпт" є забезпечення комфортного переходу на нові умови роботи як з точки зору адміністрування податків, так і з точки зору щоденної операційної діяльності торговельної мережі.

У компанії наголошують, що зміни не повинні негативно позначитися ані на товарних запасах та асортименті, ані на якості обслуговування та комфорті покупців.

Паралельно "МаркетОпт" проводить моніторинг реакції споживачів на запровадження єдиного чека, аналізує звернення та відгуки покупців, а також оцінює роботу магазинів після переходу на нову модель. Отримана інформація використовується для того, щоб у разі необхідності оперативно коригувати окремі організаційні та технічні процеси.

"Для нас принципово важливо здійснити цей перехід не формально, а системно. Ми рухаємося відповідно до погодженої дорожньої карти та визначених строків. Наше завдання – остаточно врегулювати це питання таким чином, щоб зміни в адмініструванні податків не створили незручностей ані для покупців, ані для роботи магазинів", – зазначають у торговельній мережі "МаркетОпт".

У компанії підкреслюють, що перехід на єдиний чек є частиною більш широкого процесу адаптації бізнес-моделі мережі до нових умов роботи та податкового адміністрування.

"МаркетОпт" продовжуватиме реалізацію затвердженого плану та поступове переведення магазинів на новий формат. У мережі очікують, що виконання дорожньої карти дозволить остаточно завершити перехід на єдиний чек у визначені строки, зберігши при цьому стабільність операційної діяльності, необхідний рівень товарних запасів та звичний для покупців формат обслуговування.

"Маркетопт" та "Оптовичок" – одна мережа продуктових магазинів, що працює переважно у центральних регіонах країни, зокрема на Полтавщині. "Маркетопт" розвивається у форматі супермаркетів, тоді як "Оптовичок" орієнтується на менші магазини з акцентом на доступні ціни.