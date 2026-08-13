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В "Дії" запустили звірку даних військовозобов'язаних працівників: що змінилося
Українські підприємства, установи та організації отримали можливість проводити звірку й оновлення даних військового обліку працівників через портал "Дія". Роботодавці зможуть без черг та бюрократії повідомляти ТЦК та СП про кадрові зміни, а дані оновлюватимуться автоматично.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Що змінилося для роботодавців
Раніше підприємства подавали списки працівників для щорічної звірки даних вручну на папері, а також окремо повідомляли про кадрові зміни. Відтепер через портал "Дія" можна передавати інформацію про:
- прийняття на роботу або звільнення;
- зміну прізвища;
- зміну місця проживання.
Якщо роботодавець надіслав повідомлення в електронній формі, подавати його на папері більше не потрібно.
Порядок подання та терміни обробки даних
Щоб внести зміни до облікових даних онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа виконує такі дії:
- авторизується на порталі "Дія";
- подає необхідну інформацію;
- підписує повідомлення електронним підписом.
Після перевірки поданих відомостей інформація про прийняття або звільнення працівника оновлюється в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" протягом 72 годин.
Нагадаємо, у липні Кабмін спростив процедуру підтвердження статусу критично важливих підприємств та перебронювання працівників після 1 вересня.