В "Дії" запустили звірку даних військовозобов'язаних працівників: що змінилося

Українські підприємства, установи та організації отримали можливість проводити звірку й оновлення даних військового обліку працівників через портал "Дія". Роботодавці зможуть без черг та бюрократії повідомляти ТЦК та СП про кадрові зміни, а дані оновлюватимуться автоматично.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Що змінилося для роботодавців

Раніше підприємства подавали списки працівників для щорічної звірки даних вручну на папері, а також окремо повідомляли про кадрові зміни. Відтепер через портал "Дія" можна передавати інформацію про:

прийняття на роботу або звільнення;

зміну прізвища;

зміну місця проживання.

Якщо роботодавець надіслав повідомлення в електронній формі, подавати його на папері більше не потрібно.

Порядок подання та терміни обробки даних

Щоб внести зміни до облікових даних онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа виконує такі дії:

авторизується на порталі "Дія";

подає необхідну інформацію;

підписує повідомлення електронним підписом.

Після перевірки поданих відомостей інформація про прийняття або звільнення працівника оновлюється в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" протягом 72 годин.

Нагадаємо, у липні Кабмін спростив процедуру підтвердження статусу критично важливих підприємств та перебронювання працівників після 1 вересня.