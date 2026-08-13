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В "Дії" запустили звірку даних військовозобов'язаних працівників: що змінилося

сервіс Дія
Роботодавці оновлюватимуть військовий облік через "Дію" / Міноборони

Українські підприємства, установи та організації отримали можливість проводити звірку й оновлення даних військового обліку працівників через портал "Дія". Роботодавці зможуть без черг та бюрократії повідомляти ТЦК та СП про кадрові зміни, а дані оновлюватимуться автоматично.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Що змінилося для роботодавців

Раніше підприємства подавали списки працівників для щорічної звірки даних вручну на папері, а також окремо повідомляли про кадрові зміни. Відтепер через портал "Дія" можна передавати інформацію про:

  • прийняття на роботу або звільнення; 
  • зміну прізвища; 
  • зміну місця проживання.

Якщо роботодавець надіслав повідомлення в електронній формі, подавати його на папері більше не потрібно.

Порядок подання та терміни обробки даних

Щоб внести зміни до облікових даних онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа виконує такі дії:

  • авторизується на порталі "Дія"; 
  • подає необхідну інформацію; 
  • підписує повідомлення електронним підписом.

Після перевірки поданих відомостей інформація про прийняття або звільнення працівника оновлюється в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" протягом 72 годин.

Нагадаємо, у липні Кабмін  спростив процедуру підтвердження статусу критично важливих підприємств та перебронювання працівників після 1 вересня. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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