В Україні створили Координаційний центр із бронювання військовозобов’язаних: навіщо це потрібно

В Україні з'явився новий орган, який координуватиме бронювання військовозобов'язаних та допомагатиме визначати критично важливі підприємства.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки.

Які функції нового органу

Зазначається, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову про утворення Координаційного центру з питань бронювання на період мобілізації та на воєнний час.

Він діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган при уряді. Головне завдання нового центру - координувати роботу державних органів та оперативно знаходити рішення для проблемних ситуацій, які виникають під час бронювання працівників.

Окремим напрямком роботи центру стане розгляд пропозицій щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими.

Йдеться про компанії, які забезпечують:

роботу та стабільність економіки

життєдіяльність населення

потреби Збройних Сил України та інших військових формувань

Державні органи будуть зобов'язані враховувати рекомендації Координаційного центру, коли ухвалюватимуть рішення про надання бізнесу статусу критично важливого.

В Україні змінили правила бронювання працівників підприємств

Уряд зобов'язав усі підприємства, які мають статус критично важливих, повторно підтвердити цей статус за новими критеріями. При цьому вже ухвалені рішення про визнання підприємств критично важливими зберігають свою силу протягом строку, на який вони ухвалені, але не більш як до 1 вересня 2026 року.

Це означає, що до кінця літа підприємства мають повторно пройти процедуру підтвердження критичності за оновленими критеріями. Масового припинення бронювання в один день не передбачається, однак для частини працівників відстрочки можуть завершитися саме з 1 вересня — у разі, якщо роботодавець не встигне підтвердити статус. Якщо підприємство не проходить повторне підтвердження у визначені строки, його статус критично важливого анулюється, що автоматично тягне за собою втрату чинних відстрочок для заброньованих працівників.

Також постановою уряду запроваджено оновлені фінансові критерії для підтвердження критичності. Зокрема, середня заробітна плата працівників за останній календарний місяць має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн до оподаткування.

Для підприємств, що працюють у районах бойових дій, встановлено знижений поріг — 2,5 мінімальної зарплати, або 21 618 грн.

Крім того, працівники, оформлені за сумісництвом, а також ті, хто вже має відстрочку від мобілізації, тепер враховуються у квоті бронювання лише за основним місцем роботи.

Раніше повідомлялося, що в Україні компаніям та організаціям нададуть три місяці на підтвердження статусу критичності в межах оновлених процедур бронювання працівників.