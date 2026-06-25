В Україні посилили вимоги до підприємств для бронювання працівників: основні зміни

Кабмін посилив критерії для компаній, які мають право на бронювання співробітників, суттєво збільшивши вимоги обсягів річного доходу та рівню середніх заробітних плат.

Як пише Delo.ua, відповідні зміни містяться в наказі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства№ 6954 від 24 червня 2026 року.

Вимоги до зарплати

Середня зарплата на підприємстві тепер має бути вищою за середню по країні за останній рік. Для компаній від 50 осіб – удвічі, для фірм від 20 осіб та представництв нерезидентів – утричі.

Також для підприємств, які працюють у трьох і більше областях, запровадили дві обов'язкові умови:

штат від 10 осіб;

сплата податків і єдиного соціального внеску (крім митних) від 24 тис. грн по кожній із областей за останні три місяці.

Зміни для аграріїв та лісового господарства

Мінімальна площа оброблюваних угідь для агропідприємств зросла вдвічі - з 500 до 1000 га, а поріг річного доходу зріс із 20 млн грн до 40 млн грн.

Також тепер необхідна копія податкового розрахунку з підтвердженням від контролюючого органу.

Водночас скасовано два попередні підкритерії щодо сплати ПДФО від 324 тис. грн на квартал та володіння 90% капіталу інших критичних підприємств.

Площа постійного користування землею для лісгоспів збільшилась із 500 до 2500 га. Альтернативний критерій за кількістю застрахованих працівників знизили з 15 до 10 осіб, але тепер до нього обов'язково додається фінансова умова - річний дохід від 10 млн грн.

З переліку профільних КВЕД у цій галузі прибрали мисливство, інжиніринг, геологію та окремі види освіти.

Критерії критичності без змін

Згідно наказу, критично важливими, як і раніше, вважаються підприємства, які:

мають державні гранти;

надають послуги Мінекономіки за договорами строком від 6 місяців;

перебувають у сфері управління міністерства або держава є їхнім єдиним засновником;

проводять експертизу нормативно-правових актів у сфері економіки чи ЗЕД;

є учасниками індустріального парку;

уклали інвестдоговори у сферах переробки, біогазу, добування та переробки корисних копалин.

В Україні змінили правила бронювання працівників підприємств

Нагадаємо ,уряд зобов'язав усі підприємства, які мають статус критично важливих, повторно підтвердити цей статус за новими критеріями. При цьому вже ухвалені рішення про визнання підприємств критично важливими зберігають свою силу протягом строку, на який вони ухвалені, але не більш як до 1 вересня 2026 року.

Це означає, що до кінця літа підприємства мають повторно пройти процедуру підтвердження критичності за оновленими критеріями. Масового припинення бронювання в один день не передбачається, однак для частини працівників відстрочки можуть завершитися саме з 1 вересня — у разі, якщо роботодавець не встигне підтвердити статус. Якщо підприємство не проходить повторне підтвердження у визначені строки, його статус критично важливого анулюється, що автоматично тягне за собою втрату чинних відстрочок для заброньованих працівників

Також постановою запроваджено оновлені фінансові критерії для підтвердження критичності. Зокрема, середня заробітна плата працівників за останній календарний місяць має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн до оподаткування.

Для підприємств, що працюють у районах бойових дій, встановлено знижений поріг — 2,5 мінімальної зарплати, або 21 618 грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні компаніям та організаціям нададуть три місяці на підтвердження статусу критичності в межах оновлених процедур бронювання працівників.