В Україні змінили правила бронювання працівників підприємств: головні вимоги та строки

Кабінет міністрів України опублікував зміни щодо бронювання працівників, зобов'язавши переглянути статус усіх критично важливих підприємств. Постанова була ухвалена 30 травня.

Як пише Delo.ua, постанова Кабінету міністрів №692 "Деякі питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час" про зміни правил бронювання, опублікована на урядовому порталі.

Основні зміни:

Кабмін зобов'язав усі підприємства, які мають статус критично важливих, повторно підтвердити цей статус за новими критеріями. При цьому вже ухвалені рішення про визнання підприємств критично важливими зберігають свою силу протягом строку, на який вони ухвалені, але не більш як до 1 вересня 2026 року.

2. Центральним та місцевим органам влади наказано забезпечити:

до 10 червня 2026 року переглянути критерії та порядок, за якими підприємства відносять до критично важливих;

до 1 липня 2026 року провести аналіз відповідності підприємств, визначених критично важливими, оновленими критеріями. У разі виключення критерію, на підставі якого підприємство було визначено раніше як критично важливе, цей статус у нього забирається;

до 1 вересня 2026 року має бути закінчено перегляд усіх прийнятих рішень щодо визначення підприємств критично важливими.

3. Нова вимога про середню зарплату на підприємстві для бронювання працівника у розмірі трьох мінімальних зарплат (тобто 25 941 грн.) набирає чинності з 1 вересня. Для прифронтових територій буде поріг 2,5 мінзарплати (21 618 грн).

4. Працівники, оформлені за сумісництвом, а також ті, хто вже має відстрочку від мобілізації, тепер враховуються у квоті бронювання лише за основним місцем роботи. Підприємствам дадуть 10 днів, щоб вони подали дані тих, кому анулювали броні через "Дію".

5. Якщо підприємство, яке визнано критично важливим, перевищує встановлені правила щодо кількості працівників, яких можна бронювати, це вважається порушенням. Підприємство може позбутися статусу критично важливого.

Раніше повідомлялося, що в Україні компаніям та організаціям нададуть три місяці на підтвердження статусу критичності в межах оновлених процедур бронювання працівників.

Зміни у бронюванні

Останнім часом в ЗМІ почастішала інформація про те, що в Україні планують скоротити кількість заброньованих працівників на підприємствах.

Одні джерела говорили про скорочення квот броньованих на критичних підприємствах, інші – про скорочення переліку таких підприємств, треті – взагалі про зняття броні з усіх підприємств, за винятком оборонних та енергетичних. Також вже анонсуються перевірки заброньованих.

Зауважимо, що практично всі зміни до порядку бронювання наразі можна запровадити ухвалою уряду. Але зниження віку мобілізації повинна ухвалювати Верховна Рада. Так Кабмін розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.

Раніше повідомлялося, що в Україні фіксується дефіцит кадрів на державній службі — наразі налічується близько 30,6 тис. вакантних посад. Однією з ключових причин є обмеження на бронювання військовозобов’язаних працівників на рівні 50%.