Бронювання військовозобов’язаних: кількість критичних підприємств планують скоротити

Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко заявив, що у Верховній Раді не планують знижувати мобілізаційний вік, однак у разі загострення ситуації підхід може бути переглянутий. Натомість є негласний наказ, щоб зменшити кількість критичних підприємств від 10 до 20%.

Як пише Delo.ua, про це Горбенко заявив в інтерв’ю "Телеграфу".

"Якщо взяти практику, то на сьогоднішній час є умовно негласний наказ, щоб зменшити кількість критичних підприємств від 10 до 20%. Тому критерії для отримання критичності кожного кварталу підвищуються", - розповів нардеп.

Він зауважив, що наразі оборонно-промислові підприємства отримують 100% бронювання. Також вони можуть бронювати працівників із неврегульованим статусом військового обліку для оперативного залучення фахівців.

"Тобто деякі підприємства, пов’язані з оборонно-промисловим напрямком, використовують можливості для фейкового бронювання. Якщо 100 людей виробляло продукцію на 100 мільйонів гривень, а раптом на підприємстві стало 200 людей, а виробляти продукції вони змогли на 120 мільйонів, то тут треба перевіряти ці підприємства", - підкреслив Горбенко.

За його словами, надання можливості для бронювання — це єдина можливість зараз вижити підприємствам і економіці. Водночас нардеп вважає, що система бронювання потребує більш жорсткого контролю, оскільки окремі компанії можуть використовувати її формально.

"Тому я абсолютно проти, щоб повністю забрати бронювання у підприємств. Тому тільки постійні перевірки і підвищення критеріїв для отримання критичності. Завдяки працюючим підприємствам у нас повністю формується бюджет, який на 100% забезпечує сектор безпеки України", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, кількість заброньованих українців за рік зросла на 300 тисяч - до 1,3 млн осіб. Військові зверталися до уряду з проханням бронювати менше.

Зміни у бронюванні

Останнім часом в ЗМІ почастішала інформація про те, що в Україні планують скоротити кількість заброньованих працівників на підприємствах.

Одні джерела говорять про скорочення квот броньованих на критичних підприємствах, інші – про скорочення переліку таких підприємств, треті – взагалі про зняття броні з усіх підприємств, за винятком оборонних та енергетичних. Також вже анонсуються перевірки заброньованих.

Зауважимо, що практично всі зміни до порядку бронювання можна запровадити ухвалою уряду. Але зниження віку мобілізації повинна ухвалювати Верховна Рада. Так Кабмін розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.

Раніше повідомлялося, що в Україні фіксується дефіцит кадрів на державній службі — наразі налічується близько 30,6 тис. вакантних посад. Однією з ключових причин є обмеження на бронювання військовозобов’язаних працівників на рівні 50%.