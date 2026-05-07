Бронирование военнообязанных: количество критических предприятий планируют сократить

военный билет
В Верховной Раде рассказали, как изменится бронирование / Depositphotos

Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко заявил, что в Верховной Раде не планируется снижать мобилизационный возраст, однако в случае обострения ситуации подход может быть пересмотрен. Но есть негласный приказ, чтобы уменьшить количество критических предприятий от 10 до 20%.

Как пишет Delo.ua, об этом Горбенко заявил в интервью " Телеграфу".

"Если взять практику, то на сегодняшний момент есть условно негласный приказ, чтобы уменьшить количество критических предприятий от 10 до 20%. Поэтому критерии для получения критичности каждого квартала повышаются", - рассказал нардеп.

Он отметил, что в настоящее время оборонно-промышленные предприятия получают 100% бронирование. Также они могут бронировать работников с неурегулированным статусом военного учета для оперативного привлечения специалистов.

"То есть некоторые предприятия, связанные с оборонно-промышленным направлением, используют возможности для фейкового бронирования. Если 100 человек производило продукцию на 100 миллионов гривен, а вдруг на предприятии стало 200 человек, а производить продукцию они смогли на 120 миллионов, то здесь нужно проверять эти предприятия", - подчеркнул Горбенко.

По его словам, предоставление возможности для бронирования – это единственная возможность сейчас выжить предприятиям и экономике. В то же время нардеп считает, что система бронирования нуждается в более жестком контроле, поскольку отдельные компании могут использовать ее формально.

"Поэтому я абсолютно против того, чтобы полностью забрать бронирование у предприятий. Поэтому только постоянные проверки и повышение критериев для получения критичности. Благодаря работающим предприятиям у нас полностью формируется бюджет, который на 100% обеспечивает сектор безопасности Украины", - отметил нардеп.

Напомним, количество забронированных украинцев за год выросло на 300 тысяч – до 1,3 млн человек. Военные обращались в правительство с просьбой бронировать меньше.

Изменения в бронировании

В последнее время в СМИ участилась информация о том, что в Украине планируется сократить количество забронированных работников на предприятиях.

Одни источники говорят о сокращении квот бронированных на критических предприятиях, другие – о сокращении перечня таких предприятий, третьи – вообще о снятии брони со всех предприятий, за исключением оборонных и энергетических. Также уже анонсируются проверки забронированных.

Заметим, что практически все изменения в порядок бронирования можно ввести постановлением правительства. Но снижение возраста мобилизации должна приниматься Верховной Радой. Так, Кабмин расширил основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешил бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.

Ранее сообщалось, что в Украине фиксируется дефицит кадров на государственной службе - в настоящее время насчитывается около 30,6 тыс. вакантных должностей. Одной из ключевых причин является ограничение бронирования военнообязанных работников на уровне 50%.

Автор:
Светлана Манько