Забронированных в IT стало больше: кого и где чаще защищают от мобилизации

программисты, мужчины, женщина, компьютер
Забронированных в IT стало больше

По результатам зимнего зарплатного опроса в декабре 2025 года, 17% мужчин в IT имеют бронирование от основного работодателя, что более полугода назад (13%).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на dou.ua.

Еще около 5% имеют бронирование на второй работе, а 14% пользуются отсрочкой мобилизации. В общей сложности 21% не подлежат мобилизации из-за возраста, состояния здоровья или пройденной службы.

Кто чаще получает бронирование

Самые высокие шансы на бронирование имеют руководители и менеджеры: Lead+ – 31%, менеджеры – 34%. Доля забронированных выросла и среди Senior-специалистов, а также среди специалистов без официального тайтла – с 13% до 24%. Меньше всего бронированных среди Middle (12%) и Junior (4%).

По специализации чаще всего бронируют:

  • аналитиков - 29%,
  • Support - 26%,
  • системных администраторов - 25%,
  • DevOps & SRE - 21%.

Меньше средних показателей — Software Engineers (14%), QA (12%) и Design/UI-UX (12%).

Зависимость от опыта и должности

Чем больше опыт работы в IT, тем больше вероятность получить бронирование. Среди специалистов более 10 лет стажа — 24%, с 6–9 лет — 18%, 3–5 лет — 13%, до 2 лет — 7%.

Также во всех специализациях прослеживается четкая связь: высший тайтл – больше шансов на бронирование .

Влияние типа компании

Больше всего забронированных среди работников DefTech/Miltech (58%) и государственных учреждений (43%), поменьше — в IT-отделах не-IT компаний (33%). Продуктовые компании имеют 19% бронированных, сервисные – 14%, стартапы – 13%, а аутстафинговые компании – только 11%.

Доля забронированных растет с размером компании: более 1000 работников - 26%, 200-1000 - 22%, самые маленькие компании - до 10 человек - 7%.

Региональные особенности

Самые высокие показатели – в Киеве (21%), более низкие – в Одессе, Луцке, Николаеве, Виннице и Ровно. Меньше всего бронированных — в Харькове (9%), Черновцах (8%) и Сумах (5%). За полгода выросла доля бронированных во Львове (13 17%), Кропивницком (2 15%) и Луцке (2 11%).

Возраст и мобилизационный статус

Среди мужчин 25-59 лет каждый пятый имеет бронирование от работодателя, самая высокая доля в 30-34 года - 22%. Младшие специалисты до 24 лет в большинстве своем не подлежат мобилизации, а отсрочка наиболее распространена в возрастных группах 25–29 и 40–44 лет.

Отметим, что год назад в Украине было забронировано 14-18 тысяч военнообязанных мужчин из области IT, в то время как всего в стране насчитывается около 300 тысяч.

Автор:
Татьяна Гойденко