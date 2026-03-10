- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Забронированных в IT стало больше: кого и где чаще защищают от мобилизации
По результатам зимнего зарплатного опроса в декабре 2025 года, 17% мужчин в IT имеют бронирование от основного работодателя, что более полугода назад (13%).
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на dou.ua.
Еще около 5% имеют бронирование на второй работе, а 14% пользуются отсрочкой мобилизации. В общей сложности 21% не подлежат мобилизации из-за возраста, состояния здоровья или пройденной службы.
Кто чаще получает бронирование
Самые высокие шансы на бронирование имеют руководители и менеджеры: Lead+ – 31%, менеджеры – 34%. Доля забронированных выросла и среди Senior-специалистов, а также среди специалистов без официального тайтла – с 13% до 24%. Меньше всего бронированных среди Middle (12%) и Junior (4%).
По специализации чаще всего бронируют:
- аналитиков - 29%,
- Support - 26%,
- системных администраторов - 25%,
- DevOps & SRE - 21%.
Меньше средних показателей — Software Engineers (14%), QA (12%) и Design/UI-UX (12%).
Зависимость от опыта и должности
Чем больше опыт работы в IT, тем больше вероятность получить бронирование. Среди специалистов более 10 лет стажа — 24%, с 6–9 лет — 18%, 3–5 лет — 13%, до 2 лет — 7%.
Также во всех специализациях прослеживается четкая связь: высший тайтл – больше шансов на бронирование .
Влияние типа компании
Больше всего забронированных среди работников DefTech/Miltech (58%) и государственных учреждений (43%), поменьше — в IT-отделах не-IT компаний (33%). Продуктовые компании имеют 19% бронированных, сервисные – 14%, стартапы – 13%, а аутстафинговые компании – только 11%.
Доля забронированных растет с размером компании: более 1000 работников - 26%, 200-1000 - 22%, самые маленькие компании - до 10 человек - 7%.
Региональные особенности
Самые высокие показатели – в Киеве (21%), более низкие – в Одессе, Луцке, Николаеве, Виннице и Ровно. Меньше всего бронированных — в Харькове (9%), Черновцах (8%) и Сумах (5%). За полгода выросла доля бронированных во Львове (13 17%), Кропивницком (2 15%) и Луцке (2 11%).
Возраст и мобилизационный статус
Среди мужчин 25-59 лет каждый пятый имеет бронирование от работодателя, самая высокая доля в 30-34 года - 22%. Младшие специалисты до 24 лет в большинстве своем не подлежат мобилизации, а отсрочка наиболее распространена в возрастных группах 25–29 и 40–44 лет.
Отметим, что год назад в Украине было забронировано 14-18 тысяч военнообязанных мужчин из области IT, в то время как всего в стране насчитывается около 300 тысяч.