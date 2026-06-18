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В Каменце-Подольском создадут два индустриальных парка на более чем 1,4 млрд грн инвестиций

индустриальный парк
Новый индустриальный парк в Винницкой области включен в госреестр. / Министерство экономики, окружающей среды и сельського хозяйства Украины

В Каменце-Подольском планируют создать два индустриальных парка - "Каменец" и "Подолье". Реализация проектов предполагает привлечение более 1,4 млрд грн инвестиций, создание около 1250 новых рабочих мест и развитие производственной и логистической инфраструктуры города.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Запад.инфо.

В Каменке привлекут более 1,4 млрд грн инвестиций

В Каменце-Подольском планируют создать два новых индустриальных парка - "Каменец" и "Подолье". Соответствующее решение депутаты городского совета приняли на сессии 18 июня. Ожидается, что реализация проектов обеспечит создание около 1250 новых рабочих мест и привлечет более 1,4 млрд грн. инвестиций.

В горсовете отмечают, что новые индустриальные парки станут площадками для размещения производственных, логистических и перерабатывающих предприятий и других бизнес-проектов. По словам чиновников, это будет способствовать экономическому развитию общества, созданию рабочих мест, модернизации инфраструктуры и увеличению поступлений в местный бюджет.

Мэр Михаил Поситко сообщил, что индустриальный парк "Каменец" должен привлечь до 835 млн грн инвестиций. По предварительным расчетам, в течение 2028-2034 годов здесь будет создано до 750 рабочих мест, а бюджет общины может получить около 224 млн грн дополнительных поступлений.

Второй проект индустриального парка "Подолье" - планируют реализовать на территории промышленной зоны города. Парк площадью в 10 гектаров станет базой для развития металлообрабатывающего кластера. Проект будет частным и развиваться на основе уже имеющихся производственных мощностей.

Общий объем инвестиций в "Подолье" оценивается в 640 млн грн. К 2034 году здесь планируется создать еще 500 новых рабочих мест.

Напомним, в июне Кабмин принял решение внести индустриальный парк "Терезино" в Киевской области в официальный госреестр. Этот проект принесет региону до 500 новых рабочих мест и усугубит его промышленный потенциал.

Автор:
Ольга Опенько