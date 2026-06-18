Минюст предупреждает о фейковых штрафах за ПДД

Министерство юстиции Украины предупреждает о новой фишинговой схеме, в рамках которой мошенники рассылают гражданам уведомления о якобы штрафах за нарушение правил дорожного движения и требуют срочной уплаты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Об опасных сообщениях

Злоумышленники посылают сообщения о якобы нарушении ПДД и требуют срочно оплатить штраф. Для большей убедительности они используют название Минюста, угрожают дополнительными санкциями и перенаправляют пользователей на поддельный сайт, внешне похожий на официальный портал Национальной полиции.

В Минюсте отмечают, что обнаруженные сообщения поступают из иностранных номеров, а ссылки ведут на сайты в доменной зоне .top. В то же время официальные ресурсы государственных органов Украины работают в домене gov.ua.

После перехода по ссылке пользователям предлагается ввести личные данные. В дальнейшем мошенники могут потребовать реквизиты банковских карт, коды подтверждения или оплату якобы штрафа.

Основные признаки мошенничества:

уведомление поступает с неизвестного или иностранного номера;

ссылка ведет на подозрительный сайт;

отправитель требует немедленных действий;

в уведомлении содержатся угрозы штрафами, блокировкой или другими санкциями;

пользователя просят ввести персональные или банковские данные;

отсутствует подробная информация о якобы правонарушениях.

В ведомстве отмечают, что использование государственной символики, логотипов или подобного дизайна не является подтверждением подлинности сайта. Перед вводом каких-либо данных необходимо проверять адрес веб-ресурса.

Как поступить в случае получения такого сообщения:

не переходить по ссылкам;

не отвечать на сообщения;

не вводить личные или банковские данные;

проверять информацию о штрафах только через официальные сервисы - "Действие", Кабинет водителя и ресурсы МВД;

сохранить скриншоты сообщения;

заблокировать номер отправителя;

сообщить об инциденте Киберполиции.

В Минюсте напоминают: внешний вид официального сайта можно подделать, однако его настоящий вебадрес – нет.

Напомним, что в прошлом месяце НБУ предупредил о новой мошеннической кампании , связанной с рассылкой фишинговых электронных писем с вредоносной ссылкой. Эти сообщения имитируют официальные сообщения регулятора.

Специалисты советуют не переходить по ссылке и не загружать вложенные файлы.