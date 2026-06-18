Мін’юст попереджає про фейкові штрафи за ПДР

Міністерство юстиції України попереджає про нову фішингову схему, у межах якої шахраї розсилають громадянам повідомлення про нібито штрафи за порушення правил дорожнього руху та вимагють термінової сплати.

Про це повідомляє Delo.ua з посилання на пресслужбу Міністерства юстиції.

Про небезпечні повідомлення

Зловмисники надсилають повідомлення про нібито порушення правил дорожнього руху та вимагають терміново сплатити штраф. Для більшої переконливості вони використовують назву Мін’юсту, погрожують додатковими санкціями та перенаправляють користувачів на підробний сайт, який зовні схожий на офіційний портал Національної поліції.

У Мін’юсті зазначають, що виявлені повідомлення надходять з іноземних номерів, а посилання ведуть на сайти у доменній зоні .top. Натомість офіційні ресурси державних органів України працюють у домені gov.ua.

Після переходу за посиланням користувачам пропонують ввести особисті дані. Надалі шахраї можуть вимагати реквізити банківських карток, коди підтвердження або оплату нібито штрафу.

Основні ознаки шахрайства:

повідомлення надходить з невідомого або іноземного номера;

посилання веде на підозрілий сайт;

відправник вимагає негайних дій;

у повідомленні містяться погрози штрафами, блокуванням чи іншими санкціями;

користувача просять ввести персональні або банківські дані;

відсутня детальна інформація про нібито правопорушення.

У відомстві наголошують, що використання державної символіки, логотипів чи схожого дизайну не є підтвердженням справжності сайту. Перед введенням будь-яких даних необхідно перевіряти адресу вебресурсу.

Як діяти у разі отримання такого повідомлення:

не переходити за посиланнями;

не відповідати на повідомлення;

не вводити особисті чи банківські дані;

перевіряти інформацію про штрафи лише через офіційні сервіси - "Дію", Кабінет водія та ресурси МВС;

зберегти скриншоти повідомлення;

заблокувати номер відправника;

повідомити про інцидент Кіберполіцію.

У Мін’юсті нагадують: зовнішній вигляд офіційного сайту можна підробити, однак його справжню вебадресу - ні.

Нагадаємо, що минулого місяця НБУ попередив про нову шахрайську кампанію, що пов’язана з розсиланням фішингових електронних листів зі шкідливим посиланням. Ці повідомлення імітують офіційні повідомлення регулятора.

Фахівці рекомендують не переходити по посиланню та не завантажувати вкладені файли.