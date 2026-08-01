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Дрон атакував пересувне відділення "Укрпошти" на Чернігівщині

Дрон атакував пересувне відділення "Укрпошти" на Чернігівщині
Дрон атакував пересувне відділення "Укрпошти" на Чернігівщині

Російський дрон атакував екіпаж пересувного відділення "Укрпошти", який працював поблизу села Пушкарі на Чернігівщині. Начальниця відділення отримала легкі поранення, водій — важкі, однак після операції загрози його життю немає.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

За його словами, атака сталася вранці під час роботи пересувного відділення.

Місцеві мешканці власним транспортом доправили поранених працівників до лікарні.

Начальниця відділення Олеся отримала легкі поранення. Водія Романа прооперували, наразі він відновлюється.

Смілянський також повідомив, що після нічних атак працівники компанії відновлюють пошкоджені відділення. Інших деталей щодо наслідків цих ударів він не навів.

Нагадаємо, у червні "Укрпошта" тимчасово призупинила роботу пересувних відділень у Нікопольському районі Дніпропетровської області через безпекову ситуацію. Рішення ухвалили після атаки FPV-дронів, унаслідок якої були знищені два автомобілі компанії.

Автор:
Тетяна Гойденко