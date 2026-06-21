"Укрпошта" тимчасово зупинила роботу пересувних відділень у Нікопольському районі

"Укрпошта" тимчасово призупинила роботу пересувних відділень у Нікопольському районі Дніпропетровської області через безпекову ситуацію. Рішення ухвалили після атаки FPV-дронів, унаслідок якої були знищені два автомобілі компанії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Російські війська атакували Нікополь FPV-дронами. Під удар потрапили два автомобілі "Укрпошти", які доставляли послуги мешканцям громад.

За даними компанії, це вже четвертий автомобіль "Укрпошти", втрачений у Нікопольському районі за останній тиждень через російські обстріли.

У компанії зазначили, що зараз опрацьовують альтернативні рішення та додаткові заходи захисту для відновлення роботи. Очікується, що пересувні відділення зможуть повернутися до роботи в громадах уже за добу.

Нагадаємо, 17 червня у Нікополі російські війська атакували пересувне відділення, внаслідок чого поранення отримав водій. Інцидент стався на виїзді з точки базування.