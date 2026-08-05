Нові склади, страхування та кредити: уряд готує заходи захисту логістики від атак РФ

Прем'єр-міністр Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ритейлу та логістичних компаній через системні російські удари по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Головне завдання уряду — не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності, насамперед для прифронтових регіонів.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Ключові рішення та напрями роботи:

Кредитна підтримка: найближчим часом відбудеться окрема нарада з керівництвом НБУ, банківським сектором і міністерствами. Мета — розробити швидкі та нестандартні механізми кредитування для роботи в умовах війни.

Логістика та митниця: готуються рішення щодо децентралізації міжнародної логістики та розширення митного коридору.

Страхування ризиків: триває підготовка дієвих механізмів страхування воєнних ризиків із розрахунком на підтримку міжнародних партнерів.

Розосередження складів: держава надасть бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для розміщення складських потужностей.

Міністерству економіки, АРМА та Фонду державного майна доручено у триденний строк підготувати перелік об'єктів, які можна передати бізнесу для розосередження складів.

Очільник уряду подякував малому, середньому та великому бізнесу, який продовжує працювати, відновлюватися та зберігати робочі місця попри постійні ворожі атаки.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки в ніч проти 5 серпня було знищено логістичний комплекс із продукцією бренду PUMA. Через це в Україні очікується дефіцит товарів компанії.

Також трьома балістичними ракетами було знищено складський комплекс Rozetka у Броварах Київської області. Збитки компанії оцінюються у мільярди гривень.

Крім того, російська атака знищила склад Intertop і Pandora у селі Чайки під Києвом. Об'єкт забезпечував товарами магазини Intertop, Pandora, Samsung Experience Store та інші бізнеси MTI Group.

Разом із цим на Київщині через обстріл повністю згорів склад Liqui Moly. Офіційного постачальника моторних олив, мастильних матеріалів та автохімії на український ринок.