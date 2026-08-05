Російський удар знищив склад Liqui Moly в Україні: згоріли тонни моторних олив

У ніч на 5 серпня на Київщині через російську атаку повністю згорів центральний склад компанії Liqui Moly Ukraine — офіційного постачальника моторних олив, мастильних матеріалів та автохімії на український ринок.

Як пише Delo.ua, про це компанія повідомила на своїй офіційній сторінці у Facebook.

У Liqui Moly наголосили, що внаслідок влучання та подальшої пожежі було знищено тонни продукції. Водночас серед співробітників компанії ніхто не постраждав — усі працівники перебувають у безпеці.

"Ворог знищив тони продукції, але він не здатний знищити нашу команду, нашу репутацію та нашу віру в Україну. Ми не зупиняємося ні на хвилину", - наголосили в компанії.

Попри значні матеріальні збитки, дистриб'ютор не планує зупиняти операційну діяльність.

Наразі команда працює над відновленням постачань, перегрупуванням складських залишків та налаштуванням нових логістичних маршрутів, щоб якнайшвидше забезпечити партнерів і клієнтів необхідною продукцією.

Про компанію

Liqui Moly – німецький виробник моторних олив, мастил і автохімії, заснований у 1957 році. Компанія виробляє понад 4000 найменувань продукції виключно в Німеччині та постачає її більш ніж у 130 країн світу.

В Україні бренд представлений понад 25 років через офіційного дистрибʼютора ТОВ "Каміон-Оіл", який забезпечує постачання продукції для дилерських центрів, СТО, роздрібних мереж і корпоративних клієнтів, а також розвиває мережу авторизованих сервісів Liqui Moly.

За даними YouControl, у 2025 році "Каміон-Оіл" отримала 404,3 млн грн виторгу та 49,6 млн грн чистого прибутку, а штат налічував 60 працівників.

Наслідки російської атаки

Нагадаємо, унаслідок російського обстрілу 5 серпня виникли пожежі на двох розподільчих центрах "Сільпо". За останніми даними компанії, загинули шестеро працівників, кількість постраждалих уточнюється.

Також сьогодні російська атака трьома балістичними ракетами знищила розподільчий складський комплекс Rozetka у Броварах. Об’єкт не підлягає відновленню.

Російський обстріл знищив також два ключові логістичні комплекси “Епіцентру” - у Києві та Калинівці. Один із комплексів згорів повністю, а на іншому було зруйновано виробничі потужності.

Окрім цього внаслідок масованої російської атаки було знищено сортувальний центр "Нової пошти" у Києві. Загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Компанія пообіцяла повністю компенсувати оголошену вартість пошкоджених відправлень.