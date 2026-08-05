Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,75

--0,04

EUR

51,54

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,75

44,63

EUR

51,55

51,35

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві знищено сортувальний центр "Нової пошти": загинули троє людей

“Нова пошта”
У Києві знищено сортувальний центр "Нової пошти"

У ніч проти 5 серпня внаслідок масованої російської атаки було знищено сортувальний центр "Нової пошти" у Києві. Загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Компанія пообіцяла повністю компенсувати оголошену вартість пошкоджених відправлень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Нову пошту".

Серед загиблих — двоє водіїв компанії-партнера та працівник підрядної організації. У "Новій пошті" повідомили, що підтримують зв’язок із родинами загиблих і постраждалих.

За даними компанії, під час атаки були застосовані касетні боєприпаси. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і наслідки удару.

Клієнтам відшкодують повну оголошену вартість пошкоджених відправлень. Представники компанії мають окремо зв’язатися з кожним клієнтом і повідомити порядок отримання компенсації.

"Нова пошта" продовжує роботу в Україні. Актуальний статус відправлень можна перевірити у мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії.

Також сьогодні російська атака трьома балістичними ракетами знищила розподільчий складський комплекс Rozetka у Броварах. Об’єкт не підлягає відновленню.

Російський обстріл знищив два ключові логістичні комплекси “Епіцентру” - у Києві та Калинівці. Один із комплексів згорів повністю, а на іншому було зруйновано виробничі потужності.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності