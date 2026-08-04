Росія завдала удару по складах одного з найбільших виробників шоколаду в Україні

Унаслідок російської атаки на Дніпро значних пошкоджень зазнав складський комплекс компанії "Малбі Фудс", яка є виробником шоколаду під брендом Millennium.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

У Millennium зазначають, що через втрату частини готової продукції найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих позицій товарів.

Водночас у компанії наголосили, що співробітники в безпеці і це є найважливішим.

Наразі виробник уже розпочав роботи з відновлення пошкодженого складського комплексу, аби якнайшвидше нормалізувати логістику та постачання.

Нагадаємо, український виробник морозива повідомив про знищення складу через атаку РФ, унаслідок чого пожежа знищила готову продукцію, підготовлену для відправки в магазини.