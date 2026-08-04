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Український виробник морозива повідомив про знищення складу через атаку РФ: що відомо

морозиво
Атака РФ знищила складський комплекс виробника морозива "Ласунка"» / Depositphotos

Внаслідок ворожої атаки було знищено складський комплекс українського виробника морозива “Ласунка”. Пожежа знищила готову продукцію, підготовлену для постачання у магазини по всій країні.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Обстріл знищив склад "Ласунки"

Представники компанії повідомили, що через втрату запасів найближчим часом окремі види морозива можуть тимчасово зникнути з полиць магазинів. Виробник вибачився перед покупцями та партнерами за можливі перебої з постачанням.

"Ворог може знищити майно чи стіни, але йому не зламати нашу стійкість і довіру наших споживачів", - зазначили у "Ласунці".

У компанії наголосили, що попри значні втрати продовжують працювати над відновленням виробничих процесів і поверненням продукції до магазинів.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Львів у ніч на 30 липня повністю знищено крафтову виноробню Axis Wine. Компанія втратила виробництво та оголосила збір коштів на відновлення, однак масштаби збитків поки не розкриває.

Автор:
Ольга Опенько