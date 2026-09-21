Ferrexpo докапіталізують на $100 млн: половину суми інвестує власник Kernel Веревський

Акціонери гірничорудної компанії Ferrexpo схвалили додаткову емісію акцій приблизно на $100 млн. Близько $50 млн вкладає власник агрохолдингу Kernel Андрій Веревський, ще приблизно $40 млн — Fevamotinico S.a.r.l., пов'язана з Костянтином Жеваго, яка наразі є найбільшим акціонером групи із часткою 49,27%.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За рішення проголосували від 99,57% до 99,72% акціонерів.

Збори уповноважили директорів розмістити акції за ціною 16,5 пенса за штуку, що на 42,3% дешевше за ринкову ціну на Лондонській фондовій біржі 30 квітня. Після завершення операції власник Kernel володітиме 21,44% збільшеного акціонерного капіталу.

Курс акцій Ferrexpo на бірж з початку торгів 21 вересня знизився на 1,29% – до 27,452 пенсу, що відповідає капіталізації $223 млн. Нові акції допущено до торгівлі з 22 вересня.

Чому компанії знадобилися гроші

Раніше повідомлялося, що останні щонайменше пів року Ferrexpo балансувала на межі зупинки. Чиста грошова позиція скоротилася з $47 млн на початку року до $21 млн на кінець червня, а 5 серпня компанія тимчасово зупинила виробництво, попередивши, що наявних коштів вистачить лише до середини вересня. Залучені $100 млн цю прірву закривають.

"Ця угода вирішує проблему ліквідності. Останні пів року Ferrexpo була на межі зупинки через брак обігових коштів", — зазначив Олександр Паращій, керівник аналітичного відділу Concorde Capital.

Аналітики зазначають, що залучених ресурсів вистачить приблизно на 18 місяців роботи. Проте експерти наголошують, що угода дає лише тимчасовий час і не вирішує фундаментальних проблем.

"Ніяких структурних проблем ця угода не вирішує. Вона дає компанії тимчасовий проміжок", — наголошує Денис Саква, старший аналітик Dragon Capital.

Контроль над компанією зберігається за Жеваго: його частка через Fevamotinico зменшиться приблизно з 49% до 45%.

Нагадаємо, 5 серпня гірничорудна компанія Ferrexpo із основними активами в Україні вирішила тимчасово призупинити виробництво залізорудної продукції. Головними причинами стали постійна загроза російських атак на портову інфраструктуру та необхідність збереження обігових коштів.