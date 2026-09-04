Власник Kernel Веревський рятує Ferrexpo Костянтина Жеваго: що стоїть за угодою на $50 млн

Андрій Веревський, власник агрохолдингу Kernel, стане одним із найбільших акціонерів гірничорудної групи Ferrexpo. У межах екстреної докапіталізації на $100 млн він вклав $50 млн особистих коштів і сконцентрує близько 21,4% збільшеного капіталу компанії. Це перша за багато років поява в капіталі Ferrexpo великої фігури, зовнішньої щодо її контролюючого власника Костянтина Жеваго. І водночас це вхід у вкрай обтяжений актив, майбутнє якого досі впирається в невирішені проблеми з ПДВ і санкціями. Dilo розбиралося навіщо власнику агрохолдингу знадобилося заходити в проблемний гірничорудний актив.

Що сталося

4 вересня Ferrexpo оголосила на Лондонській фондовій біржі результати розміщення нових акцій, яке принесло компанії близько $100 млн валових надходжень. Емісія складається з двох частин: інституційні інвестори підписалися на 269,3 млн акцій у межах основного розміщення (Placing), яке було перепідписане, а найбільший акціонер компанії — структура Fevamotinico, що через траст належить Костянтину Жеваго, — окремою угодою підписав ще 179,5 млн акцій. Разом випуск склав 448,8 млн нових паперів, або близько 73,1% усього капіталу, що був в обігу до залучення.

Найбільшим окремим учасником став Веревський: як основний інвестор він вклав $50 млн і отримає 224,4 млн акцій. За даними Concorde Capital, сам Жеваго через Fevamotinico доклав близько $40 млн, решту забезпечили інші інституційні інвестори. Ціну розміщення встановили на рівні 16,5 пенса за акцію — це на 42,3% нижче за котирування 28,6 пенса станом на 30 квітня, останній торговий день перед призупиненням торгів.

Угода ще не завершена: вона потребує схвалення акціонерами на загальних зборах 21 вересня, а торги новими паперами мають початися 22 вересня. Торгівлю чинними акціями, зупинену з 1 травня, компанія відновлює 7 вересня, після завершення аудиту й публікації річного звіту.

Ferrexpo — гірничорудна група, що видобуває залізну руду й переробляє її на залізорудні окатки, преміальну сировину для металургійних заводів Європи, Близького Сходу та Азії. Компанія зареєстрована у Великій Британії, має операційний центр у Швейцарії, а всі виробничі активи розташовані в Україні: Полтавський, Єристівський і Біланівський ГЗК.

У 2007 році вона стала першою українською компанією на основному майданчику Лондонської біржі, роками була стабільним платником дивідендів і вважалася вітчизняною "блакитною фішкою". Найбільший акціонером компанії був Костянтин Жеваго проти якого у лютому 2025 Рада Національної безпеки та оборони ввела санкції. Хоча компанія намагалася відмежуватися від акціонера, а сам Жеваго залишив раду директорів Ferrexpo ще у грудні 2022 це не вирішило проблем компанії з українською владою. Через низку проблем частиною з яких стали проблеми з українською владою компанія заявляла про ризики банкрутства, призупинила лістінг на Лондонській біржі, а у сепні зупинила виробництво.

Ситуація в самій галузі також залишається доволі непростою. Через квоти ЄС, CBAM, закриття портів, 30-відсоткове подорожчання залізничних тарифів багато гірничих та металургійних підприємств змушені були зупинити роботу. За оцінкою експертів та учасники мова вже йде про те чи виживе український гірничо-металургійний комплекс до кінця року.

Що угода означає для Ferrexpo

Докапіталізація знімає найгострішу загрозу компанії вичерпання обігових коштів. Останні щонайменше пів року Ferrexpo балансувала на межі зупинки. Чиста грошова позиція скоротилася з $47 млн на початку року до $21 млн на кінець червня, а 5 серпня компанія тимчасово зупинила виробництво, попередивши, що наявних коштів вистачить лише до середини вересня. Залучені $100 млн цю прірву закривають.

"Ця угода вирішує проблему ліквідності. Останні пів року Ferrexpo була на межі зупинки через брак обігових коштів", — зазначив Олександр Паращій, керівник аналітичного відділу Concorde Capital.

За оцінкою Дениса Сакви, старшого аналітика Dragon Capital, залучених ресурсів компанії вистачить приблизно на 18 місяців роботи, а додатково обговорюється ще близько $30 млн фінансування під робочий капітал.

Проте всі троє опитаних аналітиків сходяться в головному: гроші дають Ferrexpo час, але не знімають кореневої проблеми.

"Ніяких структурних проблем ця угода не вирішує. Вона дає компанії тимчасовий проміжок", — наголошує Саква.

Ключовим питанням повернення експортного ПДВ, заборгованість за яким сягає близько $100 млн.

Податкова не відшкодовувала його майже рік, прямо посилаючись на санкції РНБО, запроваджені проти Жеваго в лютому 2025 року. Для експортера, що живе з повернення ПДВ, це стало ударом по обіговому капіталу.

Навіть після приходу Веревського контроль лишається за Жеваго: за оцінками аналітиків, його частка через Fevamotinico зменшиться незначно — приблизно з 49% до 45%.

"Без розблокування питання з ПДВ компанія не виглядає цікавою. Веревський явно на щось розраховував, коли заходив", — каже Паращій.

Чи стане поява нового акціонера аргументом для української влади переглянути ставлення до компанії жоден з аналітиків стверджувати не береться.

Навіщо це Веревському

У Kernel наголошують, що йдеться про особисту інвестицію Веревського, а не про угоду агрохолдингу.

"Участь у розміщенні акцій Ferrexpo plc є особистою інвестицією Андрія Веревського. Це стратегічна портфельна інвестиція в системний для української економіки бізнес у критичний момент", — заявили в пресслужбі компанії.

Там уточнили, що за підсумками транзакції його частка складе близько 21,4% збільшеного капіталу, а мета залучення коштів — стабілізувати ліквідність, зберегти робочі місця та перезапустити операційну й експортну діяльність.

Аналітики бачать у цьому насамперед ставку з високим потенціалом. Ferrexpo зупинена, її акції не торгувалися з травня, а тому актив можна було придбати з різким дисконтом.

"Коли торгівля призупинена й підприємство не працює, вартість акцій може бути навіть від'ємною", — зауважив Сергій Щербина, керуючий партнер Rada Capital.

За його розрахунками, якщо компанія відновить видобуток і експорт і вийде на планові показники, вкладені $50 млн здатні дати кратне зростання. Для ринку сам факт, що зупинена компанія отримує великого інвестора, аналітики трактують як позитивний сигнал.

"Якщо Веревський зайшов, то він щось у цьому побачив", — резюмував Саква.

Складніше питання — чи є ця інвестиція першим кроком до чогось більшого. Щербина не виключає, що угода може виявитися "багатоходівкою", а не разовою операцією, хоча й підкреслює, що жодних меморандумів сторони не розкривали. Паращій налаштований стриманіше. На його думку, версія про схему з подальшим поглинанням непереконлива, адже в докапіталізації брав участь і сам Жеваго, доклавши власні кошти. Тож це радше реальний порятунок компанії з реальними проблемами, ніж маневр. Не виключає він і теоретичного сценарію, за яким Веревський дочекається розблокування ситуації й перепродасть пакет із кратним зростанням вартості. Втім експерт зауважує, що збути близько 20% компанії на біржі швидко й непомітно неможливо.

Сам Kernel лишає питання відкритим: подальші плани щодо участі в капіталі чи операційній діяльності, зазначають у компанії, визначатимуться ринковою динамікою та процесом відновлення Ferrexpo після завершення докапіталізації. Отже, поки що Веревський придбав не працюючий бізнес, а право на його майбутнє. Звісно за умови, що головні проблеми Ferrexpo вдасться розв'язати.