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Ferrexpo залучила $100 млн: половину суми надав власник Kernel Веревський

гірничо-збагачувальний комбінат
Ferrexpo залучила $100 млн

Гірничорудна група Ferrexpo залучила близько 100 мільйонів доларів США в межах розміщення нових акцій на Лондонській фондовій біржі. Половину цього обсягу інвестував власник агрохолдингу Kernel Андрій Веревський.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення на сайті Лондонської фондової біржі.

Ferrexpo розмістила 448 848 484 нові акції за ціною 16,5 пенса за штуку, що на 42,3% нижче за котирування (28,6 пенса) станом на 30 квітня 2026 року — останній торговий день перед призупиненням торгів. Новий випуск становить близько 73,1% від загального обсягу акцій компанії, які перебували в обігу до залучення коштів.

Розподіл часток і напрями фінансування

Найбільшим учасником докапіталізації став Андрій Веревський, чия інвестиція становила 50 мільйонів доларів:

  • Акції інвесторів: після завершення угоди Веревський отримає 224 424 242 нові акції. Ще 179 539 393 акції за ціною розміщення підпише найбільший акціонер компанії — Fevamotinico;
  • Цілі залучення коштів: ресурси спрямують на зміцнення ліквідності та балансу групи, відновлення виробництва на підприємствах в Україні, експорту до європейських та інших міжнародних клієнтів, фінансування відкладених витрат і збереження тисяч робочих місць;
  • Терміни та погодження: розміщення акцій залежить від схвалення рішень акціонерами на загальних зборах 21 вересня. Очікується, що торгівля новими паперами на біржі розпочнеться 22 вересня.

Водночас торги чинними акціями Ferrexpo, призупинені з 1 травня, компанія планує відновити вже 7 вересня після завершення аудиту та публікації річного звіту.

Нагадаємо, 5 серпня гірничорудна компанія Ferrexpo із основними активами в Україні вирішила тимчасово призупинити виробництво залізорудної продукції. Головними причинами стали постійна загроза російських атак на портову інфраструктуру та необхідність збереження обігових коштів.

Автор:
Максим Кольц

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