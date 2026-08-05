Ferrexpo зупиняє виробництво в Україні: що відбувається

Гірничорудна компанія Ferrexpo із основними активами в Україні вирішила тимчасово призупинити виробництво залізорудної продукції. Головними причинами стали постійна загроза російських атак на портову інфраструктуру та необхідність збереження обігових коштів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на “Інтерфакс-Україна”.

Наразі група здатна виконувати зобов'язання перед європейськими клієнтами за рахунок наявних складських запасів.

Відновлення видобутку та переробки залежатиме від залучення додаткового обігового капіталу. За відсутності нових інвестицій чи кредитування наявних грошових ресурсів компанії вистачить лише до середини вересня 2026 року.

Фінансовий стан групи продовжує погіршуватися: станом на 30 червня 2026 року чиста грошова позиція Ferrexpo скоротилася до $21 млн (проти $25 млн наприкінці березня та $47 млн на початок року).

У компанії також повідомили про долю цивільного судна з окатками Ferrexpo, яке раніше зазнало російського удару та дрейфувало в Чорному морі.

Судно вдалося вивести із зони військового ризику — зараз його буксирують до найближчого чорноморського порту для оцінки пошкоджень та стану вантажу.

Раніше голова правління Полтавського ГЗК Віктор Лотоус оцінював вартість цього вантажу у $5–6 млн і попереджав про ризик його втрати у разі дрейфу в бік окупованого Криму.

Попри складнощі у другому кварталі 2026 року, коли виробництво зросло на 64% проти першого кварталу (до 860,2 тис. тонн), загальний показник півріччя виявився слабким.

У січні-червні Ferrexpo виробила 1,38 млн тонн окатишів, що на 36% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Для порівняння, за весь 2025 рік компанія скоротила випуск продукції на 47% — до 3,22 млн тонн.

Про Ferrexpo

Ferrexpo plc – швейцарська компанія у сфері гірничодобувної промисловості, яка спеціалізується на видобутку та переробці залізної руди, найбільшим акціонером якої є бізнесмен Костянтин Жеваго.

Ferrexpo виробляє та експортує залізорудну продукцію на сталеливарні заводи по всьому світу.

Компанія зареєстрована у Великій Британії, має операційний центр у Швейцарії, а основні виробничі активи розташовані в Україні. Компанії належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% - ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій "ПрАТ Полтавський ГЗК".

У лютому 2026 року Господарський суд Полтавської області 24 лютого відкрив провадження у справі про банкрутство Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, одного з найбільших в Україні виробників залізорудної сировини.

Також Ferrexpo оголосила про продаж свого перевантажувального судна Iron Destiny. Сума угоди становить 7,7 млн доларів США чистими грошовими коштами.

Нагадаємо, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК), який є основним виробничим активом компанії Ferrexpo, тимчасово призупинив роботу. Головними причинами вимушеної зупинки стали гострий дефіцит ліквідності, призупинення функціонування морських маршрутів та блокування портів.