Суд розпочав банкрутство Полтавського ГЗК через борг у 4,7 мільярда гривень

Господарський суд Полтавської області 24 лютого відкрив провадження у справі про банкрутство Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, одного з найбільших в Україні виробників залізорудної сировини.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні його материнської компанії Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі.

"Сьогодні компанія з жалем повідомляє, що місцевий суд першої інстанції в Україні ухвалив рішення про відкриття провадження у справі про банкрутство проти Полтавського ГЗК(ПГЗК). У рамках цього рішення суд призначив керуючого у справі про неплатоспроможність", - йдеться вповідомленні.

В Ferrexpo уточнили, що судовий спір щодо оспорюваних поручителів між ПГЗК та ТОВ "Максі Капітал Груп" все ще розглядається Верховним Судом України.

Таким чином, місцевий суд у Полтаві відкрив провадження у справі про банкрутство без остаточного рішення Верховного Суду щодо основного провадження та незважаючи на рішення Верховного Суду від 1 квітня 2024 року про зупинення можливого стягнення щодо ПГЗК.

"Полтавський ГЗК подасть апеляційну скаргу на рішення суду в межах встановленого 10-денного терміну. Водночас подання апеляції не зупиняє перебіг процедури банкрутства. Зараз неможливо оцінити потенційний вплив такого провадження у справі про банкрутство і терміни його тривалості, оскільки це залежить від подальших судових процедур, які можуть тривати протягом значного періоду часу", — повідомили в Ferrexpo.

Хоча справа про банкрутство не зупиняє роботу Полтавського ГЗК, акції Ferrexpo після цього повідомлення впали на 28%.

Деталі справи

ТОВ "Максі Капітал Груп" у 2020 році набув право вимоги збанкрутілого банку "Фінанси і Кредит" за низкою кредитів, де Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (FPM) був поручителем.

7 грудня 2022 року FPM отримав від ТОВ "Максі Капітал Груп" позовну вимогу на суму 4,7 млрд грн щодо оскаржуваних поручителів, згідно з якою ТОВ "Максі Капітал Груп" стверджує, що FPM гарантував виконання зобов’язань банку "Фінанси та Кредит" за певними кредитними договорами.

Цей банк перебуває у процесі ліквідації після того, як Національний банк України оголосив його неплатоспроможним та ввів під тимчасову адміністрацію 18 вересня 2015 року.

14 травня 2025 року Господарський суд Полтавської області прийняв до розгляду заяву ТОВ "Фінансова компанія Maxi Capital Group" про відкриття провадження у справі про банкрутство FPM.

Нагадаємо, що Костянтину Жеваго, як ексвласнику згаданого банку "Фінанси та кредит", який вже майже дев'ять років знаходиться в процесі ліквідації, ще в 2019 році оголосили про підозру в привласненні та відмиванні майна. Йшлося про розтрату 113 мільйонів доларів. Також про підозру повідомили низці топменеджерів фінустанови.

Про Ferrexpo

Ferrexpo plc – швейцарська компанія у сфері гірничодобувної промисловості, яка спеціалізується на видобутку та переробці залізної руди, найбільшим акціонером якої є бізнесмен Костянтин Жеваго.

Ferrexpo виробляє та експортує залізорудну продукцію на сталеливарні заводи по всьому світу.

Компанія зареєстрована у Великій Британії, має операційний центр у Швейцарії, а основні виробничі активи розташовані в Україні. Компанії належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% - ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій "ПрАТ Полтавський ГЗК".

"Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" — підприємство в місті Горішні Плавні, найбільший український експортер залізорудних окатишів до Європи.

В січні 2026 року Ferrexpo заявила про тимчасове зупинення операційної діяльності через російські удари по енергетичній інфраструктурі України та переведення частини працівників у режим простою.