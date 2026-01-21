Компанія Ferrexpo зупинила роботу через проблеми з відключенням світла

Гірничовидобувна компанія Ferrexpo заявила про тимчасове зупинення операційної діяльності через російські удари по енергетичній інфраструктурі України та переведення частини працівників у режим простою.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

"До моменту, поки постачання електроенергії не буде гарантоване на стабільній основі та в необхідних обсягах, ухвалено рішення тимчасово призупинити операційну діяльність і перевести частину працівників у режим простою", – зазначили в Ferrexpo.

Про Ferrexpo

Ferrexpo plc – швейцарська компанія у сфері гірничодобувної промисловості, яка спеціалізується на видобутку та переробці залізної руди.

Ferrexpo виробляє та експортує залізорудну продукцію на сталеливарні заводи по всьому світу.

Компанія зареєстрована у Великій Британії, має операційний центр у Швейцарії, а основні виробничі активи розташовані в Україні. Компанії належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% - ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій "ПрАТ Полтавський ГЗК".

У листопаді 2025 року Ferrexpo вже призупиняла експорт залізорудної продукції через масові збої в електропостачанні, спричинені російськими обстрілами енергетичної інфраструктури України.